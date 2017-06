ZEBRALI BLISKO 1900 LITROW KRWI DLA POLSKI!

26 października obchodzony jest Światowy Dzień Donacji i Transplantacji.

Przy tej okazji Grupa Muszkieterów podsumowuje realizowaną wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem IX edycję największej w Polsce kampanii promującej honorowe krwiodawstwo „Zbieramy krew dla Polski”. W tym roku w ramach akcji mieszkańcy 191 miejscowości oddali łącznie 1877 litrów krwi.

Światowy Dzień Donacji i Transplantacji to doskonała okazja, aby przypomnieć Polakom jak ważne są działania wspierające pracę lekarzy, takie jak honorowe krwiodawstwo. Przetoczenie krwi, podobnie jak przeszczep, jest często jedyną możliwością, aby uratować czyjeś życie, jednak często przed podjęciem decyzji o takie formie pomocy powstrzymuje nas strach. Grupa Muszkieterów, we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem organizuje kampanię „Zbieramy Krew dla Polski” by przełamać lęk Polaków i przekonać ich do idei honorowego krwiodawstwa.

– Jako partner akcji chcemy budować świadomość tego, że nie ma chyba prostszej formy ratowania życia innych niż oddawanie krwi. To naprawdę niewielki gest, który może uratować zdrowie, drugiego człowieka, dlatego tak bardzo cieszy nas rosnące zainteresowanie naszą akcją i jej imponujące wyniki. Tylko w tegorocznej zbiórce dołączyło do nas blisko 4200 dawców. Bardzo dziękujemy im za udział w kampanii – mówi Eliza Orepiuk- Szymura, Kierownik Dyrekcji Komunikacji i Informacji Grupy Muszkieterów.

Od początku maja do końca września specjalne ambulansy Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa czekały na dawców na parkingach przed wybranymi marketami Intermarché i Bricomarché w 191 miastach, 16 polskich województw. Łącznie w całej kampanii zorganizowanych zostało 265 akcji promujących honorowe krwiodawstwo w tym 202 połączone z poborem krwi. Akcjom towarzyszyły m.in. liczne konkursy, nauka pierwszej pomocy oraz pokazy straży pożarnej i ratownictwa medycznego. Patronat Honorowy nad ogólnopolską kampanią objęło Narodowe Centrum Krwi.

Rekordziści „Zbieramy krew dla Polski” 2016:

województwa:

1. dolnośląskie: 243 l. zebranej krwi od 541 dawców

2. wielkopolskie: 197 l. zebranej krwi od 442 dawców

3. śląskie: 196 l. zebranej krwi od 438 dawców

4. zachodniopomorskie: 180 l. zebranej krwi od 403 dawców

5. kujawsko-pomorskie: 162 l. zebranej krwi od 361 dawców

miasta:

1. Sokółka: 43 l. zebranej krwi od 95 dawców

2. Oleśnica: 34 l. zebranej krwi od 75 dawców

3. Rydułtowy: 32 l. zebranej krwi od 73 dawców

4. Toruń: 31 l. zebranej krwi od 68 dawców

5. Bolesławiec: 30 l. zebranej krwi od 67 dawców

We wszystkich dziewięciu edycjach kampanii Grupie Muszkieterów i PCK udało się zebrać łącznie ponad 13 600 litrów krwi od blisko 40 200 dawców, co pozwoliło na przeprowadzenie wielu zabiegów i operacji ratujących życie.

Kampanię „Zbieramy krew dla Polski” wspiera Drużyna#M: www.facebook.com/MDruzyna

(gmu) Fot. Grupa Muszkieterów