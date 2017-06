KLUB PRIV ZAPRASZA NA AFTERPARTY I HALLOWEEN!

Kolejne ciekawe imprezy przygotował średzki klub PRIV, tym razem na nadchodzący długi weekend. Tego nie można przegapić!

29 października (sobota) na sali widowiskowej średzkiego Domu Kultury wystąpi GRUBSON. - My natomiast szykujemy dla Was konkretny AFTER. Imprezę poprowadzi ją DJ DANEK, który gościnnie występował z takimi artystami jak: Peja, Zeus, Ero, Słoń, Małpa, Kękę, Quebonafide, Duże Pe, Rahim, Wojtas (Wyp3), VNM, FU, Numer Raz, Spinache, Proceente, Bisz (B.O.K), Młody M, Hukos, Flint, Bonson, Echinacea, Hipotonia, Dudek RPK, Bonus RPK. Współpracował również z artystami z zagranicy: Jeru Da Damaja, Paul Ray, Shade Sheist, XL Middleton, Enois Scroggins, Bangkok - Mike One - podkreślają organizatorzy.

Wstęp kosztuje jedyne 10 zł więc co tu się zastanowić?

Z kolei 31 października (poniedziałek) zapraszamy do PRIV na HALLOWEEN W MIEŚCIE SKARBÓW! - Będzie muzyka disco, dance i disco polo lat 80 i 90. Na gości czekają "gratisy" - zachęcają organizatorzy.

Imprezę poprowadzi DJ TOMI. Wstęp: Panie 5 zł, Panowie 10 zł.

Zapraszamy! Środa Śląska pl. Wolności 58 (dawna "Siódemka). Rezerwacje pod nr tel. 509-076-931.

