ZAGRALI W TENISA STOŁOWEGO Z MISTRZAMI EUROPY

Na zgromadzonych w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Ciechowie uczniów czekała nie lada gratka. Dzięki inicjatywie średzkiego OSiR-u mogli spotkać się, a nawet zagrać w tenisa stołowego z wielokrotnymi Mistrzami Polski.

Ciekawy, zabawny, a przy tym z dużym dystansem do siebie. Tak śmiało można powiedzieć o wielokrotnym Mistrzu Polski i Europy w tenisie stołowym, Wang Zeng Yi. Zawodnik od 2004 roku nieprzerwanie jest członkiem kadry narodowej i olimpijskiej mężczyzn w tenisie stołowym. W środę, 26 października, Wandżi pojawił się w sali sportowej w Ciechowie w towarzystwie równie utalentowanego Piotra Chodorskiego - zawodnika LKS Odra Głoska, sześciokrotnego Mistrza Polski i Mistrza Europy Kadetów.

Ile lat jest Pan w zawodzie?

Podczas spotkania prowadzonego przez trenera tenisa stołowego, Roberta Bartosika, zebrane na sali dzieci z zaciekawieniem słuchały opowieści tenisistów. Z chęcią też zadawały pytania o to, jakie potrawy lubią jeść, czy jak długo są w zawodzie.

- Zaczynałem grać w tenisa w wieku 9 lat i od razu pokochałem ten sport. Teraz mam 33 lata, czyli gram już od 24. lat – odpowiedział na drugie pytanie Wandżi.

I tak, jak niezaprzeczalnym jest olbrzymi talent, jaki posiada najlepszy tenisista Polski, równie niezaprzeczalnym jest fakt, że jest to miły, sympatyczny, a przy tym otwarty człowiek. Z dużą dozą dowcipu i dystansu do samego siebie opowiadał o próbach zachęcenia swojej córki do gry w tenisa, czy o wspólnej grze w Chińczyka.

- Pewnego dnia podczas gry w Chińczyka moja córka mówi do mojej żony: mamo, jak mogę wygrać z tatą w Chińczyka, skoro jest Chińczykiem? - opowiadał tenisista.

Wspólna gra i nauka w tenisa

Poza ciekawą rozmową, zebrani na sali uczestnicy spotkania, mogli również obejrzeć pojedynek między dwoma zawodnikami, a także spróbować swoich sił w tenisie stołowym. Uwieńczeniem spotkania były autografy, które każde chętne dziecko otrzymało od obu sportowców.

Jedną z osób, która miała możliwość zagrania z Wandżim był Bartek, który już od czterech lat trenuje tenis stołowy w lokalnym klubie sportowym ULKS Ciechów.

- Wandżi prezentuje już poziom międzynarodowy. Przy takich prostych piłkach może nie widać różnicy, ale przy całym meczu, różnica widoczna jest od razu – tłumaczy młody sportowiec. - Po raz pierwszy grałem z zawodnkiem, który trzyma rakietkę stylem piórkowym. Z takich zawodników, jak Wandżi warto czerpać wzorce – dodaje Bartek.

To już kolejne spotkanie z mistrzami

To kolejne spotkanie ze sportowcami w ramach programu spotkań uczniów z Mistrzami sportu, jakie zorganizował średzki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

- Na wiosnę w szkole podstawowej w Środzie Śląskiej odbyło się spotkanie z siatkarkami IMPELA Wrocław, między innymi z Katarzyną Skorowrońską-Dolata. Na zakończenie tego roku kalendarzowego postanowiliśmy zaprosić naszego nie tylko lokalnego, ale i ogólnopolskiego mistrza w tenisie stołowym Wang Zeng Yi – mówi prezes OSiR-u Jacek Błaszkiewicz. - Tym razem spotkanie z mistrzem odbyło się w Zespole Szkół w Ciechowie, ponieważ szkoła nie tylko wyposażona jest w dużą halę, ale także w odpowiedni sprzęt. tj. profesjonalne stoły do tenisa stołowego. Poza tym w placówce od 15 lat działa III-cio ligowy klub sportowy tenisa stołowego - ULKS Ciechów – podkreśla prezes.

Jak dodaje, po spotkaniach z siatkarkami, a także z tenisistami stołowymi, uczniowie szkół z terenu gminy będą mieli okazję spotkać się z kolejnymi znanymi i utytułowanymi sportowcami.

- Planujemy organizować spotkania uczniów z mistrzami nie tylko w Środzie Śląskiej, ale również w innych szkołach z terenu naszej gminy. Organizując tego rodzaju spotkania, OSiR wychodzi z inicjatywą do dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy, aby zachęcić je do aktywnego i zdrowego spędzania czasu. Chcielibyśmy również zaprezentować poprzez Mistrzów Sportu jak najwięcej dyscyplin - tak, by każdy młody człowiek znalazł „coś” dla siebie – mówi Jacek Błaszkiewicz.

Iza Szczygieł, Fot. Wiktor Kalita

Więcej zdjęć TU