MORSOWANIE Z OCHOTNIKAMI OSP KSRG UJAZD GÓRNY

U większości z nas myśl o kąpieli w sezonie zimowym wywołuje dreszcze i gęsią skórkę. U nich radość i lepsze samopoczucie. O kim mowa i skąd pomysł na takie przedsięwzięcie?

Podobnie, jak w poprzednim sezonie zimowym, tak i w tym roku, morsowie Sekcji Morsów przy OSP KSRG Ujazd Górny rozpoczynają sezon. I to w sposób niezwykły.

Wyjątkowe świętowanie

Przywykliśmy już, że ochotnicy z Ujazdu Górnego, to ludzie z energią, zaangażowaniem i niecodziennymi pomysłami. Tym razem strażacy zapraszają do wspólnego obchodzenia Święta Niepodległości.

- 11 Listopada jest naszym Wielkim Dniem, ponieważ wtedy obchodzimy Święto Niepodległości. W całej Polsce ludzie upamiętniają ten dzień w różny sposób, jedni uczestniczą w marszach, inni w apelach, a jeszcze kolejni wywieszają flagi w oknach i oglądają uroczystości w telewizji – mówi Wojciech Sukta, sekretarz zarządu OSP KSRG Ujazd Górny. - W listopadzie robi się już zimno, temperatura wody spada już bardzo nisko i wtedy tworzy się idealny klimat dla morsów. Nasza jednostka OSP KSRG Ujazd Górny, chce zaprosić wszystkich chętnych do wspólnych obchodów Święta Niepodległości w trochę inny sposób! Zapraszamy wszystkich do morsowania i oddania wspólnego nura na stawie w Ujeździe Górny właśnie w dniu 11 Listopada o godzinie 14. Połączmy piękne święto z hartowaniem ducha i ciała!!! - dodaje strażak.

Ochotnicy zachęcają do wspólnego, regularnego morsowania

Jak zapowiadają członkowie sekcji morsów, począwszy od 11 listopada, wspólne morsowanie będzie odbywać się aż do zakończenia sezonu w co drugą sobotę nad stawem w Ujeździe Górnym (staw zlokalizowany jest między Jarostowem a Ujazdem Górnym).

Aby w pełni komfortowo korzystać z kąpieli w zimnej wodzie, każdy uczestnik powinien posiadać przy sobie kilka rzeczy (najlepiej, aby wszystkie wykonane były z neoprenu):

- kąpielówki,

- czapkę,

- rękawiczki,

- skarpetki.

- Jeżeli masz ochotę dołączyć do nas i naszej Sekcji Morsów przy OSP KSRG Ujazd Górny serdecznie zapraszamy!!! Masz Pytania? Napisz do nas, a na pewno szybko udzielimy wszystkich niezbędnych informacji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub napisz do nas na facebook'u https://www.facebook.com/osp.ujazdgorny/?ref=aymt_homepage_panel !!! - zachęca Wojciech Sukta.

Przypominamy. Pierwsze morsowanie – 11 listopada o godzinie 14, staw w Ujeździe Górny.

W imieniu organizatorów zapraszamy:)

(isz), Fot. OSP KSRG Ujazd Górny (archiwum)