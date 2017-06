CZYTELNICZKA: "REWITALIZACJA RYNKU - CZY BĘDZIE LEPIEJ?"

Szanowny Panie Redaktorze! Zwracam się do Pana w sprawie przebudowy, nazywanej "rewitalizacją Rynku Dolnego” w Środzie Śląskiej.

Odbyła się publiczna dyskusja w dniu 13.10. 2016 roku, która wykazała, że plan zniszczenia jedynej wyspy zieleni na średzkim rynku jest już przesądzony. Ja oceniam go jako pomysł niezgodny z historią, architekturą średzką.

Ten plan zakłada wycięcie starych drzew i wybrukowanie placu kamiennymi płytami, a w miejsce ławek ustawienie betonowych bloków (nie wiadomo dla kogo, bo kto usiądzie na betonowej płycie). Planowana fontanna to powielanie modnego ostatnio projektu, który występuje w kilku co najmniej miejscowościach. Dołączam do listu plan tej „ rewitalizacji” i pytam czy to miejsce będzie w czymkolwiek się różniło od wielu innych miasteczek w tym kraju?

Mam nadzieję, że Państwa gazeta podejmie temat, gdyż w czasie tej publicznej dyskusji ze strony urzędu nie było żadnej informacji o wynikach prowadzonych podobno konsultacjach z mieszkańcami, ani o kosztach planowanej inwestycji czy terminie jej rozpoczęcia.

Chciałabym wiedzieć więcej dlaczego urząd zdecydował się na ten pomysł i jaki jest cel takiej inwestycji.

Liczę bardzo na zainteresowanie PANA Redaktora tym tematem.

Z poważaniem, Barbara

P.S. Proszę o pozostawienie danych osobowych i adresu do wiadomości Redakcji.