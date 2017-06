AKCJA ZNICZ I ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

Trwa policyjna akcja "Znicz 2016", która zakończy się 2 listopada. Od 31 października będzie wprowadzona również zmiana organizacji ruchu w Środzie Śląskiej, do późnych godzin wieczornych 1 listopada.

- W ramach akcji, w związku z Dniem Wszystkich Świętych, funkcjonariusze ruchu drogowego będą realizowali czynności mające na celu ograniczenie negatywnych zachowań na drogach, zapewnienie ich użytkownikom bezpiecznej podróży do miejsc docelowych i powrotu do domu oraz utrzymanie płynności ruchu. Intensywność działań dostosowana zostanie do przewidywanego natężenia ruchu i lokalnych uwarunkowań - informuje st. asp. Wojciech Jabłoński.

Policjanci będą sprawdzać m.in.: przestrzeganie ograniczeń prędkości na drogach dojazdowych do miast, stosowanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń do przewożenia dzieci, stan trzeźwości kierujących oraz stanu technicznego pojazdów, stosowanie się do ograniczeń oraz zakazu ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów, właściwe używanie świateł zewnętrznych pojazdów, stosowanie przez pieszych poruszających się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym elementów odblaskowych.

Funkcjonariusze obejmą również swoim nadzorem miejsca w okolicach cmentarzy, gdzie nastąpią zmiany w organizacji ruchu drogowego.

- W związku ze spodziewanym, wzmożonym ruchem w rejonie Cmentarza Komunalnego w Środzie Śląskiej, w okresie Dnia Wszystkich Świętych wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu, celem stworzenia optymalnych warunków dojazdu, parkowania i ruchu pieszego, przy jednoczesnym zapewnieniu warunków bezpieczeństwa ruchu. Zmiana organizacji ruchu nastąpi 31 października w godzinach wieczornych i obowiązywać będzie do późnego wieczora w dniu 1 listopada - informuje st. asp. Marta Stefanowska. - We wszystkich newralgicznych punktach dojazdowych do cmentarza wystawione będą posterunki Policji i Straży Miejskiej - podkreśla policjantka.

Prosimy o stosowanie się do poleceń policjantów i strażników miejskich oraz o przekazywanie policjantom wszelkich uwag mogących przyczynić się do zapewnienia nam wszystkim spokoju i bezpieczeństwa.

- Czynności podejmowane przez funkcjonariuszy będą miały przede wszystkim charakter pomocowy w zakresie udzielania wszystkim uczestnikom ruchu drogowego daleko idącego wsparcia, zarówno w przekazie informacyjnym, jak też w bezpiecznym dotarciu do nekropoli i samego poruszania się przy nich - podkreślają policjanci.

(red.) Fot. Policja