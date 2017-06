CIĄGŁE KŁOPOTY ZE ŚREDZKĄ „ZAKOCHANĄ PARĄ”

Było już pranie ubrań w fontannie w środku miasta, a także kąpiele w fontannie w średzkim parku. Tym razem najbardziej znana średzka para posunęła się o krok za daleko.

Poniekąd trochę jako mieszkańcy przyzwyczailiśmy się do widoku ”zakochanej pary”, jak często określana jest ta dwójka bezdomnych. Jednak tym razem ich zachowanie nie tylko wzbudziło niepokój i stres spacerujących przedszkolaków, ale także stwarzało zagrożenie w ruchu drogowym.

Szarpała go w parku

W czwartek straż miejska i policja interweniowały dwukrotnie, w przeciągu trzech godzin, w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi dwójki bezdomnych i ich znajomego. Pierwsze zajście miało miejsce około godziny 13. w parku przy ul. Kilińskiego. Jak mówi przechodząca obok kobieta, mężczyzna leżał na ziemi, obok ławki. Dopiero, kiedy zatrzymały się dzieci przedszkolne i inni przechodnie, kobieta siedząca na ławce zaczęła szarpać swojego towarzysza, żeby podnieść go z ziemi.

- Szarpała go, a on wcale się nie ruszał. Próbowała kilka razy. Wyglądało to tak, że pasek od plecaka podczas szarpania dusił go. Kiedy puszczała, jego twarz lądowała w ziemi. To było straszne. W parku pojawiła się straż miejska. W międzyczasie ta kobieta podeszła jeszcze do mnie, żeby zadzwonić po pogotowie, bo myślała, że on śpi, a chyba jednak coś mu było – mówi kobieta.

Pech chciał, że chodnikiem obok parku przechodziły dzieci z przedszkola szukające w przyrodzie zmian związanych z nadejściem jesieni.

- W czasie spaceru, w pobliżu parku, dzieci przedszkolne zainteresowały się siedzącą na ławce kobietą i leżącym na ziemi człowiekiem. Zaniepokojone zaalarmowały nas słowami: Proszę pani, tam na ziemi leży pan, a jest zimno. Jedna z nas podeszła zainteresowana czy mężczyźnie nic nie jest – mówią przedszkolanki Krystyna P. i Grażyna S. - Na miejsce przybyła straż miejska. W sposób łagodny i delikatny opowiedziałyśmy dzieciom, co się stało. To było dla nich bardzo stresujące i przerażające. Następnego dnia pytały jeszcze czy temu panu udzielono pomocy. Czy taki obrazek rzeczywiście powinniśmy oglądać? A szczególnie dzieci? - pytają.

Leżała na jezdni

Trzy godziny później do straży miejskiej, w ciągu kilku minut, wpływają trzy zgłoszenia; jedno dotyczące tej samej kobiety, drugie jej partnera i trzecie ich kolegi. Kobieta i mężczyzna leżeli na dwóch różnych ulicach naszego miasta.

- Bezdomna w stanie upojenia alkoholowego leżała na jezdni przy pl. Wolności. Przetransportowaliśmy ich do komendy policji celem wytrzeźwienia – informuje straż miejska.

Do jej partnera, leżącego również na jezdni, jedzie policja. Podobnie, jak kobieta, również i on trafia na wytrzeźwienie.

- Taki obraz, jaki tworzy ta para, jest niezwykle przygnębiający. Moim zdaniem powinny interweniować inne jednostki, takie jak np. GOPS. Bo jak długo my, jako pracujący ludzie mamy finansować pomoc ludziom, którzy jej nie chcą? – pyta kobieta, która była świadkiem pierwszego zdarzenia.

Przeciwko obojgu, za nieobyczajne zachowanie i zagrożenie w ruchu drogowym, zostanie skierowany do sądu wniosek o ich ukaranie.

(isz)