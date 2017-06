ŚWIĘCI PRZESZLI ULICAMI NASZEGO MIASTA

Był św. Paweł, św. Katarzyna, św. Jadwiga, dwóch papieży i kilku św. Józefów. Podczas wyjątkowego popołudnia w Oratorium św. Jana Bosko wszyscy święci mieli swój bal.

Przywykliśmy już do bali Halloween organizowanych coraz częściej przed 1 listopada. Wspaniałą i ciekawą alternatywę dla tego rodzaju zabaw zaproponowali organizatorzy Balu Wszystkich Świętych przygotowanego w średzkim Oratorium świętego Jana Bosko.

- Sam pomysł zrodził się bardzo szybko w październiku. W przeciągu kilkunastu minut. Nie wiedziałem, czy kiedykolwiek taki bal był tu organizowany. Zadzwoniłem do siostry Jadwigi i siostry Zofii, i wspólnie zaczęliśmy działać – mówi ksiądz Mikołaj Wyczałek.

I tak wczoraj po godzinie 16. wszyscy święci zagościli w naszym mieście. Najpierw odmawiając dziesiątkę różańca w kościele pw. św. Andrzeja, a następnie przechodząc ulicami miasta z piosenką Arki Noego na ustach, by dojść do siedziby Oratorium, gdzie na wszystkich czekała wspaniała zabawa i słodki poczęstunek.

Kilkudziesięciu świętych w jednej sali

Podczas Balu Wszystkich Świętych na jednej sali spotkali się między innymi: ukochany przez wszystkich Polaków Jan Paweł II, św. Dominik z Savio, św. Mikołaj, czy św. Jakub. Nie zabrakło również aniołków, za które przebrały się między innymi Jagoda i Kaja. Choć jak dodała Jagoda, w torbie miała przygotowany jeszcze strój św. Jadwigi, za którą zamierzała się przebrać trochę później.

Podczas balu na biorące w nim udział dzieci czekały liczne zabawne konkursy, a każdy święty miał możliwość przedstawienia się i zaprezentowania swojego stroju, który został oceniony następnie przez trzyosobowe jury. Jednym z uczestników, który zajął w konkursie pierwsze miejsce był mały Pawełek Ponieważ.

- Pawełek jest przebrany za papieża Jana Pawła II, ponieważ nosi imiona Paweł Jan. Sam bardzo chciał przebrać się za papieża i był bardzo z tego przebrania zadowolony – mówi mama chłopca.

Zadowoleni z przebiegu zabawy i dużej frekwencji są również organizatorzy balu.

- Bardzo cieszymy się, że tak duża liczba dzieci wzięła udział w naszej zabawie, jednak Bal Wszystkich Świętych nie odbyłby się bez pomocy naszych animatorów, którzy włożyli w przygotowanie i przeprowadzenie tego balu naprawdę masę serca i czasu. Za co jesteśmy bardzo wdzięczni – dodaje ks. Mikołaj.

Miejmy nadzieję, że Bal Wszystkich Świętych stanie się już tradycją i w przyszłym roku ponownie przy wspólnym tańcu i zabawie spotka się kilkudziesięciu świętych.

Oratorium zaprasza

Jednak bal, to nie jedyna aktywność. Oratorium działające przy parafii św. Andrzeja zaprasza wszystkie dzieci do wspólnego spędzania czasu od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.30 do 18, a także średzką młodzież w godzinach od 17. do 19.

- Dzięki podpisanej z Urzędem Gminy Środa Śląska umowie, do 11 grudnia w Oratorium organizujemy również we wtorki i czwartki warsztaty tematyczne, na które serdecznie zapraszamy – mówi ks. Mikołaj. - We wtorki są to zajęcia plastyczne, w czwartki zajęcia kulinarne – dodaje.

Podczas warsztatów kulinarnych zapisane do Oratorium dzieci miały już okazję poznać nowe owoce, a następnie przygotować z nich samodzielnie sałatkę. Przed młodymi kucharzami nauka smażenia naleśników, a także pieczenie pierniczków.

(isz), Fot. isz

Więcej zdjęć TU