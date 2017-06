W CIĄGU PIĘCIU DNI DOSZŁO DO SZEŚCIU KOLIZJI

Jeszcze do dziś trwa akcja policyjna „Znicz”. Jak pokazują statystyki policji w „gorącym” około świątecznym okresie, doszło do sześciu kolizji. W tym czasie policjanci nałożyli 84. mandaty karne.

- W ramach akcji, w związku z Dniem Wszystkich Świętych, funkcjonariusze ruchu drogowego będą realizowali czynności mające na celu ograniczenie negatywnych zachowań na drogach, zapewnienie ich użytkownikom bezpiecznej podróży do miejsc docelowych i powrotu do domu oraz utrzymanie płynności ruchu. Intensywność działań dostosowana zostanie do przewidywanego natężenia ruchu i lokalnych uwarunkowań - informował przez rozpoczęciem akcji „Znicz” st. asp. Wojciech Jabłoński.

Zgodnie z zapowiedzią na drogach powiatu średzkiego, w okresie od 28 października do 1 listopada policjanci przeprowadzili 148. kontroli drogowych.

- W tym czasie odnotowano 107. interwencji. Nałożono 84 mandaty karne, zastosowano 10. pouczeń. W przypadku 11. kierowców zatrzymano dowody rejestracyjne pojazdów – podsumowuje działania st. asp. Marta Stefanowska.

Policyjne statystyki

W ciągu pięciu dni policjanci odnotowali sześć kolizji, a także zatrzymali cztery prawa jazdy w związku z przekroczeniem dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym. Na drogach powiatu średzkiego doszło również do zatrzymania sześciu nietrzeźwych kierujących pojazdami, w tym jednego motorowerzystę. Mandatem karnym ukarano również trzech uczestników ruchu drogowego poruszających się po zmierzchu poza terenem zabudowanym bez widocznych elementów odblaskowych.



(isz), Fot. policja