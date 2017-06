ŚREDZCY PIŁKARZE RĘCZNI TYM RAZEM GRALI „NA WYJEŹDZIE”

Drużyna szczypiorniaka KS Środa Śląska, 29 października udała się do Bystrzycy Kłodzkiej, by powalczyć z tamtejszą drużyną BT "Krokus".

- W miarę skutecznie walczyliśmy do 32 minuty meczu, kiedy przegrywaliśmy tylko trzema bramkami 11-14! Później zabrakło nam sił i koncentracji, przez co straciliśmy 11 bramek pod rząd. Ostatnie 4 minuty wygraliśmy 4-1. W konsekwencji spotkanie zakończyło się naszą porażką 22-34. Warto w tym miejscu przypomnieć, że grając z tą samą drużyną dwa lata temu przegraliśmy aż 10-75! W zeszłym sezonie przegraliśmy z nimi 13-49! Na tle tych wyników możemy stwierdzić, że powoli poziomem gry zbliżamy się do innych zespołów – relacjonuje mecz trener, Czesław Dziatkiewicz.

W wyjeździe uczestniczyli: A. Łuka - G. Domański (5), P. Berezowski (4), G. Pałaszewski (6), K. Skowroński (1), K. Jakubczyk, A. Demczuk (3), A. Janusz (3), Sz. Prusek.

(rol.) Fot. Czesław Dziatkiewicz