PROJEKT POWIATU ŚREDZKIEGO NAJWYŻEJ W RANKINGU

Wojewoda Dolnośląski zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Projekt powiatu pn. „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej 2020D od Rakoszyc do Cesarzowic wraz z chodnikami i ścieżką rowerową Rakoszyce-Kulin” zdobył najwyższą ilość punktów (32,6!) wśród projektów zgłoszonych przez Powiaty.

Projekt zakłada modernizację 7 km drogi wraz z niezbędną infrastrukturą okołodrogową (chodniki, zjazdy, przepusty, oznakowanie) oraz budowę ponad 2-km ścieżki rowerowej łączącej Rakoszyce i Kulin. Zadanie to wyceniono na ponad 6,5 mln zł. Dofinansowanie wyniesie 3 mln zł, a pozostałą kwotę po połowie pokryją Powiat oraz Gmina Środa Śląska.

– To druga bardzo dobra wiadomość dla naszego samorządu w ostatnich dniach. Pierwsza była taka, że nasz wniosek złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego, dotyczący termomodernizacji budynku starostwa oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej również otrzyma dofinansowanie. Tak więc rok 2017 już zapowiada się pracowicie jeśli chodzi o inwestycje, a to nie koniec naszych starań – ocenia, z zadowoleniem, starosta powiatu Sebastian Burdzy.

(rfp) Fot. Wiktor Kalita