PIŁKARSKI WEEKEND - ZOBACZ KTO ZAGRA, GDZIE I KIEDY?

Do końca piłkarskiej rundy jesiennej pozostały 3-4 kolejki w poszczególnych ligach. Bez wątpienia jest to ciężki czas, szczególnie dla drużyn występujących na niższych szczeblach rozgrywkowych.

Wszyscy wiemy, jak ciężko jest zebrać skład w zimne jesienne popołudnie - nie każdy ma w sobie tyle motywacji i chęci żeby wyjść z domu i pobiegać za piłką.

Nie powinni takiego problemu mieć zawodnicy Polonii Środa śląska, którzy mają świetne warunki do treningu i rozgrywania meczów. W nadchodzący weekend poloniści wybiorą się na pojedynek do Sobótki z tamtejszym Zachodem. Zachód jest beniaminkiem klasy okręgowej i jak na razie spisuje się bardzo dobrze. Zgromadził na swoim koncie 22pkt czyli tylko o jedno oczko mniej, niż Polonia. Z rozegranych 6 spotkań u siebie Zachód odniósł 4 zwycięstwa, 1 mecz zremisował i poniósł jedna porażkę. Także ze statystyk wynika, że będzie to ciężki mecz, ale pamiętajmy, że statystyki nie grają...



W klasie A ciekawych spotkań też nie zabraknie. Czarni Białków będą chcieli zrewanżować się Zjednoczonym Szczepanów za ubiegłosezonową porażkę na własnym boisku 0-6. Szczepanów zaś musi szukać punktów wszędzie, jeżeli chce oddalić się od strefy spadkowej na bezpieczną ilość punktów, bo na razie są to skromne 3 oczka przewagi...

W daleki wyjazd na ciężki teren wybierze się LKS Ciechów, który zmierzy się w Krzelowie z miejscową Kometą. Obydwa zespoły grają w kratkę i ciężko wskazać faworyta w tym pojedynku. Atutem gospodarzy może być własne - specyficzne boisko, które jest dość małe. Z drugiej strony ciechowianie mają doświadczenie na takich boiskach, ponieważ całkiem niedawno występowali w klasie B, a tam jest kilka o bardzo podobnych wymiarach.

W klasie B najbardziej interesująco zapowiada się pojedynek w Bukówku, gdzie gospodarze ugoszczą Pogoń Miękinia. Dla Orłów z Bukówka jest to chyba ostatnia szansa żeby zostać w czołówce tabeli. Muszą tylko wygrać to spotkanie.

Interesująco powinno być w Komornikach, gdzie dobrze grający u siebie Pagel podejmie wicelidera tabeli Pogoń Jastrzębce.

Ciekawy mecz obejrzą kibice w Chełmie, gdzie miejscowy Zryw zmierzy się z Zorzą Wilkszyn. Ten mecz może zadecydować, która z ekip zajmie 2 lokatę na koniec rundy jesiennej w C klasie. Na tę chwilę Zorza ma 3pkt przewagi nad Zrywem. Do walki o 2 lokatę włączyło się także KS Rusko, które po pokonaniu Iskry Proszków w poprzedniej kolejce, zbliżyło się do Chełma na 1pkt.

Terminy meczów:

Sobótka - Polonia 5.11. Godz.13.

Kostomłoty - Gniechowice 5.11. Godz.15.

Smolec - Malczyce 6.11. Godz.15.

Białków - Szczepanów 6.11. Godz.13.

Krzelów - Ciechów 6.11. Godz.15.

Academy - Brzezina 6.11. Godz.11.30.

Domanice - Osiek 6.11. Godz.11.

Komorniki - Jastrzębce 6.11. Godz.11.

Bukówek - Miękinia 6.11. Godz.11.30.

Słup - Kwietno 6.11. Godz.14.

Pisarzowice - Brzezina 6.11. Godz.14.

Juszczyn - Ogrodnica 6.11. Godz.15.

Lenartowice - Chwalimierz 6.11. Godz.11.

Chełm - Wilkszyn 6.11. Godz.14.

Krzydlina Mała - Rusko 6.11. Godz.14.

Marszowice - Rzeczyca 6.11. Godz.14.

Kulin - Jarosław 6.11. Godz.14.

Proszków - Lenartowice II 6.11. Godz.14.

Przedmoście - Wilczków 6.11. Godz.14.

(az) Fot. Polonia Środa Śląska

WEEKEND ZE ŚREDZKĄ POLONIĄ

SOBOTA 5 LISTOPADA, GODZ 11.00 - LIGA TERENOWA JUNIORÓW STARSZYCH (CENTRUM SPORTU i REKREACJI )

POLONIA ŚRODA ŚLĄSKA - MKP WOŁÓW



SOBOTA 5 LISTOPADA, GODZ 14.00 - KLASA OKRĘGOWA MŁODZIKÓW (CENTRUM SPORTU i REKREACJI )

POLONIA ŚRODA ŚLĄSKA - OLYMPIC WROCŁAW



NIEDZIELA 6 LISTOPADA, GODZ 11.00 - III LIGA DOLNOŚLĄSKA KOBIET (CENTRUM SPORTU i REKREACJI)

POLONIA ŚRODA ŚLĄSKA - KS OŁAWA

***

FOT. MECZ POLONIA ŚRODA ŚLĄSKA - CZARNI KONDRATOWICE 2:0 (1:0)