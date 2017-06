HANDEL WĘGLEM I SPEDYCJA (ciekawostka historyczna)

W okresie przedwojennym bardzo popularny był transport kolejowy. Korzystały z niego nie tylko firmy do przewozu wielkogabarytowych paczek, lecz także zwykli ludzie do transportu swojego dobytku.

Jednak pod koniec lat trzydziestych konkurencyjność transportu samochodowego wyraźnie wzrosła i coraz częściej kolej w tym zakresie traciła na znaczeniu. Proporcje uległy zachwianiu w okresie wojny i powszechnych ograniczeń paliwa.

W powiecie średzkim spedycją, na marginesie głównej działalności, zajmowało się kilka firm. Jedną z nich był zakład, którego właścicielem był Wilhelm Deus. Z usług firmy korzystały osoby prywatne przy okazji np. przeprowadzek.

Poniżej prezentujemy pismo wysłane do Miłkowa (Arnsdorf) do byłego wówczas proboszcza z Wrocisławic (Obsendorf), który korzystał z usług firmy przy przenosinach do nowej parafii. Właściciel firmy w treści korespondencji wyraża nadzieję, że transport przebieg bez zakłóceń i klient jest zadowolony z usług przewoźnika. Nadawca prosi również o podpisanie załączonego dokumentu (umowy) i rachunku oraz odesłanie go na adres średzkiej firmy.

Wilhelm Deus zajmował się głównie handlem węglem, który był transportowany kolejką z portu w Malczycach. Pismo nadano siódmego listopada 1942 r.

dr Paweł Duma (Archiwum średzkie)



Fot. na czołówce - Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych