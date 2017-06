WŁAMYWACZ "WPADŁ PO RYSOPISIE" - GROZI MU 10 LAT

- Średzcy policjanci zatrzymali kierującego pojazdem marki VW, który odpowiadał rysopisowi sprawcy kradzieży z włamaniem do jednej z myjni na terenie gminy Środa Śląska - informuje rzeczniczka KPP w Środzie Śl.

- Do tego zdarzenia doszło w nocy z 1 na 2 listopada br. 28-letni mieszkaniec gminy Środa Śląska przyznał się do włamania do stacjonarnego odkurzacza myjni samochodowej i kradzieży kasetki na monety wraz z zawartością, powodując tym samym straty w łącznej wysokości ponad 2 tysięcy złotych - twierdzi st. asp. Marta Stefanowska, oficer prasowy średzkiej policji. - Jak się okazało, tej samej nocy w innej miejscowości miało miejsce podobne zdarzenie. Policjanci na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego udowodnili zatrzymanemu również popełnienie tego przestępstwa, gdzie wartość strat oszacowano na kwotę ponad 1400 zł - podsumowuje policjantka.

28-latek usłyszał dwa zarzuty kradzieży z włamaniem. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

