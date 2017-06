ZAMIAST KARETKI - PRZYBYŁA STRAŻ POŻARNA

To już kolejny przypadek, kiedy do osoby poszkodowanej zamiast zespołu ratownictwa medycznego wysyłana jest jednostka straży pożarnej.

Tuż przed godziną 23., we wtorek, do średzkiej straży pożarnej wpłynęło zgłoszenie, że na terenie jednego z zakładów w Błoniach doszło do wypadku. Jak informowała osoba zgłaszająca, w wyniku zdarzenia maszyna zmiażdżyła mężczyźnie część ręki. Ponieważ próby kontaktu z pogotowiem ratunkowym okazały się bezskuteczne, o zdarzeniu poinformowano straż pożarną.

- W chwili przybycia na miejsce straży pożarnej 44-letni poszkodowany znajdował się już na zewnątrz hali. Po chwili przyjechało pogotowie, które przejęło poszkodowanego – informują strażacy.

Działania jednostek JRG Środa Śląska i OSP KSRG Miękinia polegały na zabezpieczeniu i oświetleniu miejsca zdarzenia.

Kolejna sytuacja, w której zamiast pogotowia ratunkowego przybywa straż pożarna zdaje się potwierdzać fakt, że na naszym terenie brakuje jednak trzeciego ambulansu, o czym wspominaliśmy kilkukrotnie na naszych łamach.

(isz), Fot. Wiktor Kalita (zdjęcie ilustracyjne)