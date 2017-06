SENIORZY PRZEGRALI - RESZTA ŚREDZKICH DRUŻYN WYGRAŁA!

Pierwszy piłkarski weekend listopada przeszedł do historii. Trzeba przyznać, że był on bardzo udany dla drużyn Polonii Środa Śląska - poza Seniorami, którzy "polegli" w Sobótce z Zachodem.

Pozostałe grupy odniosły zasłużone zwycięstwa.

W swoim ostatnim spotkaniu rundy jesiennej Polonia Skarby podejmowała KS Oławę. Po dobrym spotkaniu i zdecydowanej przewadze nasze panie wygrały 2-0, po bramkach Katarzyny Bachowskiej w 59min oraz niezawodnej Julii Siepietowskiej w 66min z rzutu karnego. Po tym zwycięstwie Skarby plasują się na 6 pozycji w tabeli z 7pkt. Można stwierdzić, że jak na debiut w rozgrywkach ligowych - 2 zwycięstwa,1 remis, 4 porażki, to wynik jest zadawalający. Jesteśmy pewni, że biorąc pod uwagę zaangażowanie i motywacje zawodniczek, to przyszła runda na pewno będzie lepsza w ich wykonaniu!

Trzecią porażkę w sezonie ponieśli seniorzy średzkiej Polonii przegrywając 2-4 w Sobótce z Zachodem. Zachód postawił bardzo ciężkie warunki. Od pierwszej minuty atakując z rozmachem. W 12 minucie meczu, po jednej z akcji, straciliśmy bramkę, ale 5 minut później odpowiedział Robert Dutko i był remis. Jednak gospodarzy to nie zraziło. Nadal usiłowali atakować, czego efektem były 2 poprzeczki, które nas uratowały. Niestety, padła bramka na 1-2 i taki wynik utrzymał się do przerwy.

Po zmianie stron mecz przypominał walkę dwóch bokserów - cios za cios! Pierwszy mocny cios zadali poloniści w 65 minucie, kiedy Krzysiek Rożek strzelił gola z rzutu karnego (i było 2-2!). Mecz nadal był otwarty, ale niestety, to gospodarze z Sobótki zadali decydujące ciosy w 75 i 80 minucie. Zwyciężyli ten pojedynek 4-2. Po tej porażce Polonia spadła z podium kosztem... Zachodu Sobótka.

Grupy młodzieżowe na medal!

Bardzo dobrze spisały się grupy młodzieżowe Polonii, które zgodnie wygrały swoje mecze i zajmują 1 miejsca w swoich ligach!

Młodzicy, w meczu na szczycie pokonali Olimpic Wrocław 1-0, a złotą bramkę strzelił Marcin Siepietowski.

Trampkarze wysoko rozgromili Sokół Smolec na wyjeździe 9-1!

Juniorzy Młodsi odnieśli cenne zwycięstwo na trudnym terenie w Trzebnicy, wygrywając 3-0 po bramkach Damiana Geislera, Dawida Szczerby, Piotra Samca-Talara.

Juniorzy Starsi pokonali MKP Wołów 3-1 i z kompletem punktów zajmują 1 miejsce w lidze terenowej. Bramki dla naszego zespołu zdobyli Jakub Czajkowski - 2 oraz Dawid Laskowski.

W klasie A potknięcie Parasola wykorzystały Czarni Białków oraz LZS Osiek, które wygrały swoje spotkania i dzielą się fotelem lidera. Czarni skromnie, bo 1-0 pokonali Zjednoczonych Szczepanów. Bramkę po rzucie rożnym strzelił Radosław Pietrzak, zaś Osiek rozbił na wyjeździe ostatni w tabeli UKS Domanice 6-1! 4 trafienia zanotował w tym spotkaniu Rafał Sudoł.

Wysoką porażkę poniósł LKS Ciechów, który po kapitalnym początku rundy ostatnio znacznie spuścił z tonu i coraz częściej schodzi z boiska pokonany - tym razem LKS uległ w Krzelowie z Kometą 2-5.

Do czołówki tabeli coraz śmielej zaczyna zaglądać MKS Kostomłoty, który po bramkach Piotra Dragona, Mateusza Bieńko i Krystiana Rykaka pokonał Błękitnych Gniechowice 3-1 i ze stratą 4pkt do podium zajmuje 4 pozycje.

Na 6 miejsce wskoczyła Odra Malczyce, która wygrała 1-0 w Smolcu z Sokołem, a bramke na wagę 3 pkt zdobył Tomasz Kusto.

W klasie B robią się małe rozbieżności w czołówce, ale różnice nadal są minimalne.

Samodzielnym liderem pozostają rezerwy Mechanika Brzeziny, które w ostatniej kolejce pokonały ostatnią w tabeli Tęczę Pisarzowice 5-2. Drugie miejsce na podium należy do Pogonii Jastrzębce, która rzutem na taśmę zwyciężyła w Komornikach 4-3 strzelając decydującą bramkę w doliczonym czasie gry!

3 miejsce podium okupują Błękitni Chwalimierz, którzy pokonali Błyskawicę Lenartowice 7-1. Tylko pamiętajmy, że Chwalimierz ma 1 spotkanie więcej od rywali z czołówki, a za ich plecami czają się - ze stratą 2 pkt Tęcza Kwietno oraz ze stratą 3pkt Pogoń Miękinia. Tyle samo straty co Miękinia ma Orzeł Bukówek, ale on też ma jedno więcej rozegrane spotkanie.

W klasie C w dołek wpadli zawodnicy Zrywu Chełm, którzy przegrali kolejny mecz ulegając u siebie Zorzy Wilkszyn 0-1. Wykorzystał to KS Rusko, który znacznie nabrał rozpędu i po pokonaniu Krzydliny Małej 7-1 wskoczył na 3 miejsce w tabeli, wyprzedzając Chełm o 2 pkt. tracąc zaledwie 4 oczka do drugiego miejsca, które powinno zagwarantować promocję do klasy B. Warto dodać, że wicelider z Wilkszyna ma jedno spotkanie rozegrane więcej, więc przy zwycięstwie w ostatniej kolejce z Piastem Przedmoście, KS Rusko może tracić do drugiego miejsca zaledwie 1 pkt.

(az) Fot. Polonia Środa Śląska (Seniorzy i Skarby Polonii)