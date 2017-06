PRACA W POLICJI - KPP W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ZAPRASZA

Jeżeli chcesz zdobyć zawód ciekawy, pożyteczny, wyjątkowy, choć wymagający, ale dający jednocześnie wiele satysfakcji oraz oferujący liczne możliwości rozwoju – zapraszamy do Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej.

Powiemy Ci, jak szybko przejść ścieżkę rekrutacji i dołączyć do 100 tysięcznej formacji.

W szeregi dolnośląskiej Policji planowane jest przyjęcie w tym roku ponad 230 osób. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronach: www.policja.pl oraz www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Podpowiemy, jakie dokumenty trzeba złożyć oraz jakie warunki spełnić, by założyć policyjny mundur. Niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej średzkiej Policji: www.sroda-slaska.policja.gov.pl w zakładce: „Praca w Policji”. Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy również do siedziby komendy w Środzie Śląskiej przy ul. Św. Andrzeja 2, gdzie pracownicy Wydziału Kadr (telefon – 71/396-75-09) odpowiedzą na wszystkie pytania kandydatów dotyczących rekrutacji.

Funkcjonariusz Policji po przepracowaniu 25 lat i osiągnięciu 55 roku życia uzyskuje prawa emerytalne.

Przypomnijmy, że służbę w Policji może pełnić:

- Obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;

- który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

- korzystający w pełni z praw publicznych;

- posiadający co najmniej średnie wykształcenie;

- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Proces rekrutacji składa się z kilku etapów: testu wiedzy, testu sprawnościowego, testu psychologicznego, rozmowy kwalifikacyjnej oraz komisji lekarskiej. Po ich pomyślnym zaliczeniu, kursant – już policjant - odbywa krótkie szkolenie w jednej ze szkół policyjnych w Polsce. Zaraz po ukończeniu kursu młody funkcjonariusz rozpoczyna swoją przygodę w swojej jednostce.

„Wynagrodzenie policjanta to suma kilku składników: wynagrodzenia zasadniczego, które zależy od grupy zaszeregowania, dodatku stażowego, a także dodatków służbowego/funkcyjnego i za stopień. Policjant dostaje ponadto mundurówkę, nagrodę roczną – tzw. trzynastkę, a także świadczenia w ramach systemu socjalnego. To wszystko sprawia, że zawód policjanta pod względem finansowym jest atrakcyjny dla młodych ludzi.

Kursant (1. grupa zaszeregowania), czyli funkcjonariusz, który przebywa na stacjonarnym szkoleniu podstawowym, zarabia miesięcznie „na rękę” średnio 1.608 zł – ma on zapewnione na czas kursu zakwaterowanie i wyżywienie. Po zakończeniu szkolenia kursant zostaje mianowany policjantem w 2. grupie uposażenia, a jego zarobki rosną średnio o ponad 840 zł do kwoty 2.452 zł. Wraz z nabywanym doświadczeniem i pokonywaniem kolejnych szczebli zawodowych rośnie także uposażenie.”

Czekamy na Ciebie - dołącz do nas.

Źródło: www.policja.pl