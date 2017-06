CZYTELNIK: "KIEDY SKŁADAĆ WNIOSKI?" (echa naszych publikacji)

Po dzisiejszej publikacji 200 TON WĘGLA W POWIETRZU MNIEJ NA NASZYM TERENIE otrzymaliśmy pytanie od Czytelnika ws. składnia wniosków do Urzędu Miejskiego w Środzie Śl. o dotację na wymianę źródeł ciepła.



Oto jego treść:

- Witam, mam pytanie w sprawie dotacji na zmianę ogrzewania w domu na ekologiczne i oczywiście jestem zainteresowany zmianą ogrzewania z węglowego na olej opałowy. Gdzie muszę się zgłosić i mogę otrzymać wniosek do złożenia i do kiedy jest termin.



Pozdrawiam Paweł (nazwisko do wiadomości redakcji).





Zapytaliśmy u źródła czyli w Urzędzie Miejskim:



- W tym roku procedura związana z dotacjami na wymianę źródeł ciepła już się zakończyła. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Spraw Komunalnych, Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim po Nowym Roku. Ten wydział poinformuje zainteresowanych dokładnie o możliwościach otrzymania wsparcia. Ważną informacją jest to, że mieszkańcy, którzy chcieliby starać się o dotację z gminy na ten cel, mogą rozpocząć prace dopiero po podpisaniu umowy z Urzędem Miejskim. W przypadku rozpoczęcia robót wcześniej, udzielenie dotacji nie będzie możliwe - poinformował nas pracownik UM.



Dane kontaktowe Wydziału Spraw Komunalnych, Środowiska i Rolnictwa:

Urząd Miejski w Środzie Śląskiej

pl. Wolności 5, sektor A, I piętro, pok. 10

tel. 71 3960718 i 71 39 60 756

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(red.)