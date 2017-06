SZEROKOPSAMOWY INTERNET - W GMINIE ŚRODA ŚL. I OKOLICY

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” to projekt, jaki przygotowały ministerstwa: administracji i cyfryzacji oraz infrastruktury i rozwoju.

Wsparcie publiczne udzielane jest tylko na tzw. białych plamach NGA – obszarach, na których nie istnieje sieć NGA umożliwiająca świadczenie usług dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego.

Projekt, współfinansowany ze środków unijnych, na terenie czterech gmin powiatu średzkiego, które zostały nim objęte (Malczyce, Środa Śląska, Udanin, Kostomłoty) zakłada budowę około siedemdziesięciu kilometrów nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej, z czego ok. 13 km na terenie gminy Środa Śląska.

Budowa światłowodowych linii i przyłączy telekomunikacyjnych umożliwiających dostęp do szerokopasmowego Internetu na terenie naszej gminy realizowana jest aktualnie w Ogrodnicy, Proszkowie, Jastrzębcach i Bukówku. Inwestycja realizowana jest w oparciu o już istniejącą dolnośląską sieć szkieletową zlokalizowaną w pasie terenów kolejowych w obrębach geodezyjnych wsi Proszków, Ogrodnica i Bukówek.

W wyniku realizacji inwestycji powstanie nowoczesna infrastruktura telekomunikacyjna, która umożliwi operatorom telekomunikacyjnym świadczenie wysokiej jakości usług, a w przypadku potwierdzenia przez nich wysokiego zapotrzebowania wśród społeczności lokalnych również dalszą jej rozbudowę.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, I Oś POPC: „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1

(prg) Fot. mpr