PIKIETUJĄCY: "PODEJMIEMY BARDZIEJ DRASTYCZNE KROKI"

Zgodnie z zapowiedziami, dziś o 13.30 przed wejściem do Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej kilkudziesięciu mieszkańców naszej gminy protestowało przeciwko planowanej inwestycji - budowie zakładu naprawy silników Lufthansy. Jak zapowiadają na jednym proteście się nie skończy.

„STOP TOKSYCZNEJ INWESTYCJI”, „Mrok – mocno reagująca oddziałująca katastroficznie inwestycja” - to tylko dwa z wielu haseł, jakie towarzyszyły dziś pikietującym w Środzie Śląskiej.

- Drodzy mieszkańcy, zbierajcie się, dołączcie do nas, pokażcie, że wam też zależy. Weźcie czynny udział w akcji, bo później będzie już za późno – nawoływali protestujący do mieszkańców miasta obserwujących pikietę.



I choć, jak wszyscy twierdzą, o planowanej inwestycji nie wiadomo zbyt wiele, jednak ta niewiedza i zbyt wiele pytań, rodzą w mieszkańcach nie tylko Juszczyna, Świętego, Komornik, ale i Środy Śląskiej, którzy dołączyli do protestujących, duży niepokój i liczne obawy.

- Chcę dożyć starości w dobrych warunkach. Mam dzieci, wnuki. Nasza ziemia zawsze była czysta. Teraz obawiam się skażenia środowiska – mówiła starsza pani biorąca udział w proteście. Jak podkreśla tu już nie chodzi o nią, ale o jej dzieci i wnuki, którym jeszcze przez bardzo długi czas przyjdzie mieszkać w tej okolicy.

- Czy ojciec przed dziećmi kryje, że za chwilę je otruje? No właśnie nie. A przecież burmistrz jest ojcem naszej gminy – dodaje idący obok mężczyzna.

Powstało stowarzyszenie

Jak zapowiadają protestujący, jeśli protest nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, będą zmuszeni podjąć następne kroki. Już teraz założono Stowarzyszenie Ekologiczna Wieś.

- Jeśli dojdzie do inwestycji, będziemy musieli zareagować bardziej drastycznie i wyjść na drogę 94, którą kiedyś do zakładu będą dostarczane silniki – mówi jeden z mężczyzn.

Do protestujących pod urzędem mieszkańców gminy wyszedł burmistrz Środy Śląskiej Adam Ruciński, zapraszając zebranych do udziału w spotkaniach zorganizowanych 15 i 16 listopada w trzech wioskach, a także zapraszając 10-co osobową reprezentację do spotkania w gabinecie włodarza i spokojnej rozmowy, z której jednak pikietujący nie skorzystali.

- Mu nie chcemy rozmawiać, nie chcemy po prostu tej toksycznej inwestycji, która jest niebezpieczna dla naszego zdrowia i życia – przekonują pikietujący.

Oświadczenie skierowane do mieszkańców

Podczas spotkania demonstranci otrzymali również pisemne oświadczenie burmistrza skierowane do mieszkańców gminy Środa Śląska. W przekazanym mieszkańcom dokumencie czytamy:

- Na tę chwilę nie mamy możliwości przekazania pełnej informacji – przyczyną są wciąż trwające rozmowy. Szanując naszych mieszkańców, nie możemy udzielić wypowiedzi, która mogłaby się okazać błędna lub nieprawdziwa. Zależy nam na tym, aby znali państwo wszelkie szczegóły dotyczące środowiskowych uwarunkowań rozważanej inwestycji tak szybko, jak tylko będzie to możliwe od strony prawnej – pisze w dokumencie. - W związku z tym zapraszamy na spotkania, które odbędą się 15. i 16. listopada w miejscowościach Komorniki, Święte i Juszczyn. Wezmą w nich udział eksperci opracowujący i konsultujący Raport Oddziaływania na Środowisko, a także przedstawiciele Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz administracji i władz samorządowych. Jako burmistrz na pierwszym miejscu zawsze stawiam dobro mieszkańców naszej gminy, dlatego inwestycje, które chcę rozwijać mają przede wszystkim służyć mieszkańcom,a także przyczyniać się do rozwoju regionu – brzmi oświadczenie.

Spotkania odbędą się w świetlicach wiejskich w miejscowościach:

- Komorniki - 15 listopada (wtorek) o godz. 17:00,

- Święte - 15 listopada (wtorek) o godz. 19:30,

- Juszczyn - 16 listopada (środa) o godz. 17:00

O sprawie będziemy Państwa na bieżąco informować.

Iza Szczygieł, fot. isz

