W ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI DALI PIERWSZEGO NURA

Były apele, uroczyste gale, biegi uliczne zorganizowane z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości. Członkowie sekcji morsów przy OSP KSRG Ujazd Górny uczcili Święto Niepodległości w wyjątkowy sposób.

W zeszłym roku, w sezonie jesienno-zimowym regularnie uczestniczyli w zimnych kąpielach. Tegoroczny sezon morsowie zgromadzeni wokół sekcji morsów przy OSP KSRG Ujazd Górny rozpoczęli w dniu, w którym przypada rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

- 11 Listopada jest naszym Wielkim Dniem, ponieważ wtedy obchodzimy Święto Niepodległości. W całej Polsce ludzie upamiętniają ten dzień w różny sposób, jedni uczestniczą w marszach, inni w apelach, a jeszcze kolejni wywieszają flagi w oknach i oglądają uroczystości w telewizji – mówił przed akcją Wojciech Sukta, sekretarz zarządu OSP KSRG Ujazd Górny. - W listopadzie robi się już zimno, temperatura wody spada już bardzo nisko i wtedy tworzy się idealny klimat dla morsów. Nasza jednostka OSP KSRG Ujazd Górny, chce zaprosić wszystkich chętnych do wspólnych obchodów Święta Niepodległości w trochę inny sposób! Zapraszamy wszystkich do morsowania i oddania wspólnego nura na stawie w Ujeździe Górny właśnie w dniu 11 Listopada o godzinie 14. Połączmy piękne święto z hartowaniem ducha i ciała!!! - zachęcał strażak.

Dołączyły Legnickie Morsy

Zgodnie z zapowiedzią, w dniu wczorajszym o godzinie 14. morsowie dali pierwszego nura. Do akcji dołączyły Legnickie Morsy. Zapytany o wrażenia z akcji Wojciech Sukta, sekretarz OSP KSRG Ujazd Górny odpowiada:

- Pierwsze nasze wrażenie to, że mamy jeszcze ciepłą wodę w naszym stawie w Ujeździe Górnym. Cała akcja zorganizowana przez naszą sekcję wyszła lepiej niż zakładaliśmy – mówi strażak. - Do wspólnego świętowania Dnia Niepodległości dołączyły do nas Legnickie Morsy i kolega Adam z Brodna, który po raz pierwszy wszedł do wody jako mors. Na koniec przygotowaliśmy mały poczęstunek dla gości. Już za tydzień wybieramy się na wspólną kąpiel do Legnicy - dodaje.

Niecodziennemu wydarzeniu towarzyszyło wielu gapiów. Jak mówią ochotnicy, być może któryś z nich z czasem dołączy do grupy. Przypominamy, że w każdej chwili, można dołączyć do sekcji morsów.

- Jeżeli masz ochotę dołączyć do nas i naszej Sekcji Morsów przy OSP KSRG Ujazd Górny serdecznie zapraszamy!!! Masz Pytania? Napisz do nas, a na pewno szybko udzielimy wszystkich niezbędnych informacji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub napisz do nas na facebook'u https://www.facebook.com/osp.ujazdgorny/?ref=aymt_homepage_panel !!! - zachęca Wojciech Sukta.

(isz), Fot. OSP KSRG UJazd Górny