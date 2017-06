ZWYCIĘSKI MECZ POLONII SKARBY NA ZAKOŃCZENIE SEZONU

Nie można było sobie wyobrazić lepszego zakończenia rundy jesiennej III ligi piłki nożnej kobiet. Zawodniczki Polonii Skarby Środa Śląska na własnym boisku pokonały drużynę KS Oława. To był niezwykle emocjonujący mecz.

Na taki mecz kibice, którzy niezależnie od pogody wiernie dopingowali drużynę Polonii Skarby Śląska Śląska, czekali. Na zakończenie sezonu zawodniczkom udało się nie tylko prowadzić grę od początku do końca, ale także zakończyć spotkanie z bardziej doświadczoną drużyną korzystnym dla nas wynikiem 2:0. Spotkanie z drużyną KS Oława okazało się niezwykle emocjonujące. Zarówno podczas pierwszej, jak i drugiej połowy nasze piłkarki stworzyły kilka sytuacji, które przy większej skuteczności mogły zakończyć się celnymi strzałami na bramkę przeciwniczek. Niestety momentami zabrakło celności i porozumienia na boisku. Należy jednak pamiętać, że dziewczyny w obecnym składzie grają ze sobą od sierpnia i z pewnością potrzeba jeszcze czasu na pełne zgranie i ogranie się na boisku. Na co zwraca uwagę trener drużyny, Sławomir Samiec-Talar:

- Dziewczyny z wielkim zaangażowaniem podeszły do tego spotkania. Zostawiły na boisku serce, wolę walki i determinację. I to było widać. Gdyby była trochę lepsza skuteczność pod bramką przeciwnika, więcej spokoju i tzw. boiskowego cwaniactwa, z pewnością wynik byłby zdecydowanie lepszy. Przez cały mecz byliśmy drużyną prowadzącą grę, mieliśmy więcej sytuacji bramkowych - mówi trener.

Decydująca druga połowa

W 55 minucie na boisku pojawiła się Katarzyna Bachowska zmieniając świetnie grającą w tym spotkaniu Agatę Fabiniak. Już przy pierwszym kontakcie z piłką pod bramką przeciwniczek, nasza zawodniczka zdobyła tak upragnionego gola.

- Bardzo się cieszę ze strzelonej bramki. Z takim zamiarem wchodziłam na boisko. Zdobyty gol to prezent dla mojego brata,który ma dzisiaj urodziny, dla mojej koleżanki z drużyny, która jutro ma urodziny. To także prezent dla mnie, bo niedługo obchodzę urodziny - mówi Katarzyna Bachowska.

Zdobyta bramka wywołała niespodziewany wybuch radości na boisku, dodała też naszym zawodniczkom skrzydeł do dalszej, ciężkiej walki. Efektem była kolejna bramka zdobyta przez Julę Siepietowską wykonującą w 65 minucie celny rzut karny. Już do końca meczu nasze zawodniczki kontrolowały grę, wygrywając ostatecznie spotkanie przewagą dwóch bramek. Tym samym zakończyły rundę ze zdobytymi dodatkowo trzema punktami. Ostatecznie rundę jesienną drużyna Polonii Skarby Środa Śląska kończy na szóstym miejscu w tabeli z siedmioma punktami.

Cieszymy się z emocji, jakie dostarczamy

Tuż po zakończonym meczu porozmawialiśmy z trenerem żeńskiej drużyny piłki nożnej, Sławomirem Samcem-Talarem. Zapytany o wrażenia z meczu, odpowiedział nam:

- Jest jeszcze bardzo dużo do poprawy. I nie jest to tak, że cieszymy się z tego, co mamy lecz będziemy dalej mocno pracować, żeby gra wyglądała jeszcze lepiej. Będziemy pracować również nad tym, żeby jakość była lepsza, bo jest jeszcze trochę niedomówień na boisku. Wszystko, by na wiosnę pokazać naszym wspaniałym kibicom jeszcze lepszą grę.

Zapytany o plany na przyszłość, trener nie kryje, że drużynę czeka ogrom pracy, by w rundzie wiosennej z nową energią i większym ograniem ruszyć do walki o kolejne punkty.

- Podczas rundy jesiennej okazało się, że mamy bardzo dobre drużyny, które jednak przewyższają nas zarówno umiejętnościami technicznymi i taktycznymi, aczkolwiek uważam, że jesteśmy na dobrej drodze, by ta gra była coraz lepsza. Zdobywamy coraz więcej doświadczenia i z optymizmem patrzymy w przyszłość – mówi trener. - Cieszymy się ze zwycięstwa, ze zdobytych punktów, bramek i z emocji, jakie dostarczamy kibicom, bo dla nas najważniejsze jest to, by dziewczyny czuły radość z gry. Jest fajna atmosfera i jeśli nadal będziemy tak pracować, to myślę, że będzie coraz lepiej. Należy pamiętać, że wraz czasem przyjdzie ogranie, cwaniactwo boiskowe. Jestem zdania, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby zostać dobrą drużyną III ligi - dodaje.

W kibicach siła

Zarówno trener drużyny, jak i zawodniczki podczas rozmów podkreślają dużą rolę kibiców, którzy przez cały sezon wiernie wpierali swoją drużynę podczas wszystkich dotychczasowych spotkań ligowych.

- W imieniu swoim i całej naszej drużyny chciałabym podziękować naszym wiernym kibicom którzy są z nami cały czas bez względu na wyniki i pogodę - mówi Katarzyna Bachowska.

(isz), Fot. isz

