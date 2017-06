CO MAJĄ ROBIĆ DZIECI GDY USŁYSZĄ STRZAŁY?

Podnoszenie świadomości i kształtowanie pożądanych postaw oraz zachowań w sytuacji zagrożeń o charakterze terrorystycznym, to temat spotkania przedszkolaków ze średzkimi policjantami.

- Policjanci rozpoczęli cykl spotkań w ramach wojewódzkiego programu prewencyjnego pn. „ALFA”, ukierunkowanego na podnoszenie świadomości i kształtowanie pożądanych postaw oraz zachowań w sytuacji zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Pierwszy etap tego przedsięwzięcia adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej - poinformowała st. asp. Marta Stefanowska z Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śl. - Na terenie powiatu średzkiego pierwsze spotkanie w ramach projektu odbyło się w Niepublicznym Przedszkolu „Entliczek” w Środzie Śląskiej. Dzieci spotkały się z dzielnicowym, który, wykorzystując specjalnie przygotowane w tym celu materiały edukacyjne w postaci kolorowych plansz oraz ulotek, wskazywał najmłodszym właściwe postawy w sytuacjach o charakterze terrorystycznym - podkreśla policjantka.

Zdaniem funkcjonariuszki dzieci biorące udział w spotkaniu przyswajały wiedzę dotyczącą m.in. tego, jak zachować się, gdy usłyszą strzały lub, gdy zauważą jakiś podejrzany pakunek. Policjant tłumaczył również, kogo należy poinformować o zaistniałym niebezpieczeństwie oraz jak zachować się podczas działań interweniujących służb.

Program edukacyjno - informacyjny opracowany przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy współpracy z Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, skierowany jest do wszystkich mieszkańców województwa dolnośląskiego. Wpisuje się on w założenia „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019”, w którym zdefiniowane zostały zadania dla Policji.

- Funkcjonariusze opracowując program współpracowali też z Dolnośląskim Kuratorium Oświaty i Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Sposób prowadzenia zajęć oraz opracowane i wykorzystywane podczas nich materiały dydaktyczne, zostały dostosowane do poszczególnych grup wiekowych. Projekt jest realizowany przy wsparciu środków finansowych Fundacji PZU - informuje KWP we Wrocławiu.

(rol.) Fot. Policja