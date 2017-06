KONFERENCJA MŁODZIEŻY W ŚREDZKIM STAROSTWIE

Po raz kolejny Stowarzyszenie Semper Avanti z Wrocławia zorganizowało konferencję poświęconą problemom młodzieży z naszego powiatu.

Spotkanie odbyło się 8 listopada w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej. Na zaproszenie odpowiedziały gimnazja z Rakoszyc, Środy Śląskiej, Szczepanowa, Malczyc, Miękini i Ciechowa oraz oba zespoły szkół ponadgimnazjalnych. Nie mogło zabraknąć i nie zabrakło Młodzieżowej Radny Powiatu Średzkiego.

Zebranych przywitał starosta Sebastian Burdzy.

– Bardzo nam miło gościć taką aktywna, otwartą na nowe doświadczenia młodzież. Cieszę się, że już teraz interesujecie się tym co się wokół was dzieje i tym jak swoje otoczenie możecie zmieniać na lepsze. Budujecie społeczeństwo obywatelskie, a to bardzo cenne podejście – mówił starosta.

Najpierw uczniowie obejrzeli film „Podróż do samorządu” przedstawiający zasady organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Później rozpoczęła się dyskusji o potrzebach i problemach młodzieży. Zgodnie z metodą Open Space uczniowie sami zaproponowali tematy i sami wybierali grupy dyskusyjne.

I tak dyskutowano m.in. o dojazdach do szkoły, bezpieczeństwie, braku miejsc spotkań, wchodzeniu młodych na rynek pracy oraz wymianach uczniów w ramach międzynarodowych projektów. Wnioski z prac w grupach przedstawiano na głównym forum. Z uwag naszej młodzieży powstanie raport, który zostanie przedstawiony na sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

W drugiej części spotkania odbyły się wybory do młodzieżowego sejmiku. Każdy dolnośląski powiat na w nim dwóch przedstawicieli. Naszą młodzież reprezentują Bartłomiej Babiński oraz Marcel Potrzeba, którego dwuletnia kadencja właśnie się kończyła. O mandat radnego postanowiło ubiegać się pięć osób. Kandydaci najpierw zaprezentowali siebie i swoje pomysł na działanie, a później odpowiadali na pytania zebranych m.in. jakie życzenie mieliby do złotej rybki.

Ostatecznie najwięcej głosów otrzymał… Marcel Potrzeba i to on po raz drugi zasiądzie w ławach młodzieżowego sejmiku.

– Bardzo cieszę się w wyników wyborów, bo lubię działać na szerszym forum. Mam też, tak mi sie wydaje, cenne doświadczenie w tym zakresie. Na pewno nie zawiodę tych co oddali na mnie swój głos – mówił po wyborach radny elekt.

(rfp) Fot. Powiat Średzki