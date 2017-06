TRWAJĄ ZAPISY DO DZIEWCZĘCEJ DRUŻYNY MLKS POLONIA

Od października ruszyły treningi dla dziewcząt, które podobnie jak zawodniczki drużyny Polonia Skarby Środa Śląska kochają piłkę nożną. Klub MLKS Polonia i trener zapraszają do wspólnych zajęć.

Nadal trwają zapisy do dziewczęcej drużyny piłki nożnej MLKS Polonia. Jeśli Twoja córka lubi grać w piłkę nożną, jeśli szukasz dla niej ciekawych zajęć, warto przyjrzeć się bliżej treningom proponowanym przez klub Polonia. Zajęcia, w formie zabawy z piłką, odbywają się dwa razy w tygodniu.

- Zapraszamy dziewczęta rocznika 2005 i młodsze do wspólnych ćwiczeń, do tego, by zaczęły swoją przygodę z piłkę nożną. Niektóre z zawodniczek, które teraz grają w III lidze, swoją przygodę zaczynały właśnie w tym wieku - mówi trener Maciej Kogutek.

Treningi odbywaja się we wtorki w godzinach od 15.30 do 17. w hali sportowej OSiRu przy ulicy 1 maja 3, a także w soboty w godzinach od 17. do 18 na Orliku przy ulicy Mostowej w Środzie Śląskiej.

Zapisy i wszelkie informacje na temat zajęć można uzyskać u trenera pod numerem telefonu 790-260-611.

W imieniu klubu i trenera zapraszamy.