JAK ZACHOWAĆ SIĘ PODCZAS ATAKU TERRORYSTYCZNEGO?

To kolejne już zajęcia średzkich policjantów z młodzieżą z terenu gminy Środa Śl. Tym razem w spotkaniu uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół w Rakoszycach.

Spotkania zorganizowane przez Komendę Powiatową Policji w Środzie Śląskiej w ramach programu ALFA jak informuje policja, mają na celu podnoszenie świadomości i kształtowania pożądanych postaw i zachowań w sytuacji zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Tym razem z pogadanką na temat zachowania się w sytuacji wybuchu, strzałów, czy znalezienia tajemniczego pakunku średzcy policjanci odwiedzili uczniów w Zespole Szkół w Rakoszycach.

- W zajęciach przygotowanych dla dwóch grup wiekowych uczestniczyli uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Same wykazały się dużą wiedzą w zakresie omawianych zagadnień, przy jednoczesnym dojrzałym podejściu do tematu – informuje o spotkaniach oficer prasowy KPP w Środzie Śląskiej, st. asp. Marta Stefanowska. - Policjanci omawiali poszczególne sytuacje i właściwe zachowania, wykorzystując do tego celu opracowane w ramach programu materiały dydaktyczne w postaci plansz edukacyjnych, ulotek oraz prezentacji multimedialnej – dodaje policjantka.

Jak informuje policja, ważnym elementem spotkania była również kwestia powiadamiania o zaistniałym zagrożeniu stosownych służb.

