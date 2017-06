PRZEGRANE, WYGRANE I NIESPODZIANKI NA BOISKACH

Drugą porażkę z rzędu, a pierwszą przed własną publicznością zanotowała piłkarska drużyna MLKS Polonia Środa Śl. Poloniści w ubiegły weekend musieli uznać wyższość wicelidera rozgrywek Piasta Żerniki przegrywając 1-2.

Goście prowadzenie objęli już w 8 minucie, wykorzystując rzut karny. Poloniści wyrównali wynik w 34 min. po ładnej bramce Krzysztofa Rożka z rzutu wolnego, ale zaraz po wznowieniu, goście wykorzystali brak koncentracji średzkiej drużyny i ponownie wyszli na prowadzenie, którego nie oddali już do końca spotkania.

W końcówce meczu poloniści mocno przycisnęli rywala, ale brakowało wykończenia pod bramka gości. Po tej porażce Polonia spadła na 5 pozycję w tabeli tracąc do drugiego miejsca premiowanego awansem 11 pkt.

W klasie A, w meczu na szczycie, LZS Osiek musiał uznać wyższość Parasola Wroclaw przegrywając na własnym terenie 2-4. Wykorzystali to Czarni z Białkowa, którzy zwyciężyli na ciężkim terenie w Malczycach 2-1, strzelając decydującą bramkę w 89 min. z rzutu karnego! Po tym zwycięstwie Czarni zostali samodzielnym liderem rozgrywek wyprzedzając o 3 pkt. Parasol i Osiek.

Zaznaczyć trzeba, że kolejne zwycięstwo odniósł MKS Kostomłoty, który po średnim początku sezonu zaczyna systematycznie zwyciężać i zbliżać się do ścisłej czołówki. Tym razem MKS odprawił Sokół Smolec, wygrywając pewnie 5-0.

Bardzo ważne spotkanie wygrali Zjednoczeni Szczepanów, pokonując Kometę Krzelów 2-1 i uciekli od strefy spadkowej na 3 oczka. Nieciekawie wygląda sytuacja w Ciechowie, LKS przegrał kolejne spotkanie 0-1 z Academy i na dodatek stracił kilku zawodników po wykluczeniu z gry (czerwona kartka), a za tydzień bardzo ważne spotkanie z UKS Domanice. Jeśli LKS myśli o spokojnej przerwie zimowej, musi to spotkanie wygrać, bo od strefy spadkowej dzieli go zaledwie 5 kroków.



W klasie B minęła 11 kolejka, a tabela nadal przedstawia się bardzo ciekawie i bardzo ciasno. Uciekł trochę lider rozgrywek - rezerwy Brzeziny, które po zwycięstwie z Juszczynem 9-2 odskoczyły od 2 w tabeli Pogoni Jastrzębce na 5 pkt. Wspomniane Jastrzębce zremisowały w najciekawszym spotkaniu kolejki z Orłem Bukowek 1-1.

Na 3 miejsce wskoczyła Pogoń Miękinia, która pokonała Odrę Słup 2-1. Niespodzianką zakończyło się spotkanie Kwietna z Pisarzowicami, tu nieźle radzący sobie beniaminek uległ przedostatniej ekipie tabeli 2-3.

Niezłą "strzelaninę" oglądali kibice w Ogrodnicy, gdzie miejscowy Wulkan zremisował z Lenartowicami 4-4. Mistrzem jesieni na pewno zostały już rezerwy Brzeziny, ale za plecami lidera jest niesamowity ścisk miedzy 2, a 6 lokatą są zaledwie 3 pkt. różnicy. Jeśli dodamy, że Brzezina raczej nie będzie mogła awansować, to sytuacja robi się arcyciekawa...

Klasa C zakończyła już rundę jesienną, która odbyła się pod dyktando zdecydowanego lidera tych rozgrywek Spartana Marszowice. Spartan zwyciężył wszystkie 12 spotkań aplikując rywalom 72 bramki i tracąc tylko 8. 2 miejsce należy do Zorzy Wilkszyn, która zgromadziła 28 pkt., zaś najniższe miejsce na podium przez zimę należeć będzie do KS Rusko, które zgromadziło 27 pkt i w ostatnim spotkaniu rozgromiło Piasta Przedmoście 8-0.

Tempa czołowej trójki nie wytrzymał Zryw Chełm, który przez większość rundy trzymał się blisko liderujących drużyn, ale końcówkę miał bardzo słabą. Porażka w ostatniej kolejce, w Rzeczycy, z miejscową Odrą może okazać się decydującą w ostatecznym rozliczeniu i potencjalnym awansie do klasy B, bo po tej porażce Zryw traci do wicelidera z Wilkszyna już 6 pkt.

(az) Fot. Polonia Środa Śląska

POLONIA ŚRODA ŚLĄSKA - PIAST ŻERNIKI 1:2 (1:2)