BLISKO 700 TYS. ZŁ DLA GMINY ŚRODA ŚLĄSKA

Wśród dolnośląskich gmin, które od lat aktywnie i skutecznie aplikują o dotacje z funduszy zewnętrznych, po raz kolejny znalazła się gmina Środa Śląska.





Listę rankingową dwudziestu jeden projektów wybranych do dofinansowania spośród blisko pięćdziesięciu złożonych wniosków Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił 14 listopada. Projekt gminy Środa Śląska pod nazwą "Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa w gminie Środa Śląska. Etap II" zajmuje na niej dziesiąte miejsce. Oznacza to, że na realizację projektu otrzymamy z UMWD 676 211,02 zł, przy jego całkowitej wartości wynoszącej 795 542,37 zł.



A co oznacza to dla mieszkańców?

W ramach realizacji projektu przewiduje się m.in.:

wykonanie nowoczesnego internetowego portalu informacyjnego gminy w pełni dostosowanego do urządzeń mobilnych,

zakup modułu biuletynu informacji publicznej z migracją danych, również dostosowanego do urządzeń mobilnych,

wdrożenie gminnego portalu podatkowego z obsługą płatności, przeznaczonego dla mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów mających zobowiązania wobec gminy i płacących podatki czy inne opłaty lokalne,

wdrożenie platformy budżetu obywatelskiego, która umożliwi mieszkańcom głosowanie nad projektami budżetowych zapisów,

budowę i uruchomienie e-usług o tzw. piątym stopniu dojrzałości, a więc m.in. udostępnienie elektronicznych formularzy umożliwiających kompleksowe załatwienie wybranych spraw urzędowych (np. pełna obsługa elektronicznego popisu, automatyczne generowanie urzędowego poświadczenia odbioru czy doręczenia).



- Wprowadzenie w życie nowoczesnych rozwiązań wymaga także modernizacji zaplecza informatycznego urzędu miejskiego, a więc nowych systemów, nowego sprzętu i oprogramowania umożliwiającego ich sprawne działanie i pełne wykorzystanie nowych możliwości. Projekt przewiduje również system szkoleń dla pracowników urzędu i administratora systemów informatycznych - wyjaśnia Marcin Brzeziński, kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy średzkiego magistratu. - Projekt jest obszerny i wielopłaszczyznowy. Jego realizacja powinna zająć większością część przyszłego roku.



O rozwoju sytuacji i stopniu zaawansowania realizacji projektu będziemy informować.

(prg)