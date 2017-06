LIGA BADMINTONA O „ZŁOTĄ RAKIETĘ” PREZESA OSiR

Zapraszamy do udziału w II edycji Ligi Badmintona, która odbędzie się 10 grudnia w Środzie Śląskiej. W zawodach uczestniczyć mogą osoby reprezentujące dowolne środowiska.

- Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub, które złożą podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez opiekuna prawnego, oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach sportowych - informują organizatorzy - Wszystkich zawodników zapraszamy na spotkanie organizacyjne z dowodem wpłaty za udział w lidze 29.11.2016r. w Średzkim Parku Wodnym o godz. 19:00 w trakcie spotkania zostanie ustalony regulamin ligi oraz system rozgrywek - podkreślają.

Wpisowe do udziału w lidze wynosi 20 zł., dla uczestników do lat 18 - 10 zł.

Kwotę powyższą należy wpłacić na konto PKO S.A Środa Śląska

Nr 77124014731111001053390519

Szczegóły w regulaminie TUTAJ

(rol.)