CO SIĘ DZIEJE PRZY DWORCU PKP? (list do redakcji)

W październiku otrzymaliśmy list od mieszkanki Środy Śląskiej "SPRAWA MOGŁA ZAKOŃCZYĆ SIĘ TRAGICZNIE", która opisała incydent, jaki miał miejsce przy dworcu kolejowym. Wczoraj kolejną informację otrzymaliśmy od pana Mateusza.



Witam. Piszę do was w sprawie kolejnego incydentu na dworcu w Środzie Śląskiej. Otóż dzisiaj zaparkowałem jak co dzień na parkingu. I dzisiaj zauważyłem, że tylny zamek od bagażnika auta został zniszczony. Ktoś próbował ukraść mi samochód. Mogło to się wydarzyć w godzinach od 7. do 12. Czyli gdy było jasno.

Co się jeszcze ma wydarzyć żeby odpowiednie służby się tym zajęły? - pyta pan Mateusz.

Fot. Czytelnik