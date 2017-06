BEZPŁATNE ZAJĘCIA NAUKI PŁYWANIA DOBIEGAJĄ KOŃCA

Pływanie jest jedną z najlepszych form rozwoju dla młodych organizmów, dlatego wzorem lat ubiegłych Gmina Miękinia we współpracy z Dolnośląską Federacją Sportu jest realizatorem programu „Umiem pływać 2016”.

W pierwszej turze zajęć nauki pływania trwającej od marca do czerwca wzięło udział 45 uczniów z terenu Gminy Miękinia, w drugiej, która rozpoczęła się we wrześniu i potrwa do końca listopada, 30 dzieci z klas I-III szkoły podstawowej.

W każdej turze zaplanowano dziesięć 1,5 h lekcji, w czasie których dzieci miały nabyć bądź doskonalić podstawowe umiejętności pływackie. Zajęcia mają również wpływ na profilaktykę zdrowia i korygowanie wad postawy, podnoszenie sprawności fizycznej. Uczą systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz zachęcają do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej.

