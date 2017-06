LUCJAN KLIM: "NIE MOGĘ BYĆ OBOJĘTNY I DALEJ STAĆ Z BOKU"

Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej, mieszkaniec naszego miasta, były burmistrz, Lucjan Klim odczytał oświadczenie. Poprosił nas o jego publikację co niniejszym czynimy.

Czy w Środzie Śląskiej powinien powstać zakład typu Aircraft Engine Overhaul Services?

Od roku 2002 nie uczestniczę w żadnych wydarzeniach mających miejsce w naszej gminie.

Nie oznacza to jednak, że nie posiadam wiedzy o bieżącej sytuacji i problemach, jakie się tu pojawiają.

Dlatego też wobec manipulacji, nieprawdy i fałszywych stwierdzeń nie mogę być obojętny i dalej stać z boku.

Zapytano mnie w dniu 8-go listopada, czy nie mógłbym przyjść 10-ego listopada na protest przeciwko realizacji w strefie inwestycji, o której niewiele wiadomo, a która jest rzekomo bardzo szkodliwa dla otoczenia i mieszkańców.

Odpowiedziałem, że w sytuacji, gdy nikt z protestujących nie dysponuje konkretną wiedzą, a jedynie informacjami zawartymi w ulotce MROK, najpierw zorientuję się co do szczegółów inwestycji budzącej tyle emocji i wtedy dopiero odpowiem, czy wezmę udział w proteście, czy jest on przede wszystkim zasadny zasadny.

Elementem przesądzającym o zainteresowaniu się przeze mnie tą sprawą był artykuł w Ekspresie Średzkim relacjonujący spotkanie, jakie miało miejsce w dniu 3-11-2016 w Juszczynie, a które było szeroko komentowane przez naszych mieszkańców; szczególnie interesowały wypowiedzi obecnych tam przedstawicieli władz naszej gminy i powiatu – między innymi o braku wiedzy lub obowiązku milczenia, do czego zobowiązuje klauzula poufności podpisana przez Burmistrza i co gorsze - sugerowanie jakichś tajnych machinacji.

Jest to ogromne niezrozumienie swojej roli przez naszych włodarzy, bowiem wszystkie informacje na temat spornej inwestycji podane przeze mnie poniżej są publicznie dostępne, a wyjaśniają one w sposób zasadniczy charakter mającego powstać w strefie zakładu.

Po wpisaniu do przeglądarki hasła General Electric and Lufthansa pojawiają się informacje;

- o podpisaniu w dniu 15-06-2015 w Paryżu na targach lotniczych MOU ( Memorandum of Understanding) pomiędzy GE Aviation i Lufthansa Technic o powołaniu spółki joint venture w celu realizacji usług MRO - (Maintenance, Repair and Operations ) silników typu GEnx-2B i GE9x dla samolotów Boeing 747-8 i Boeing 777X . Są to obecnie najnowocześniejsze silniki lotnicze, w których poziom hałasu obniżono o ok. 30%, zużycie paliwa o 20%, emisja NOx jest na poziomie 55% niższa niż dopuszcza norma.

- o pozytywnej dla w/w stron decyzji DKK-48/18 z dnia 30.03.2016 Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta z Warszawy na świadczenie usługi MRO silników lotniczych

- o powołaniu podmiotu gospodarczego o nazwie XEON sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie udziałowcami są GE Polska i Lufthansa Technic.

Idąc tym tropem bez problemu można zapoznać się z lokalizacją istniejących podmiotów, które realizują usługi MRO dla różnych linii lotniczych w krajach europejskich.

GE posiada na w Europie takie centra w:

- w Szkocji, w miejscowości Prestwick niedaleko Glasgow -GE Caledonian Ltd,

- w Walii w miejscowości Cardiff – GE Aircraft Engine Services Ltd

Korzystając z mapy Googla- Earth można sobie dokładnie pooglądać całe takie centrum, jego otoczenie i sąsiedztwo.

W Arnstadt znajduje się firma N3 Engine Overhaul Services, która realizuje MRO silników RR typu Trend do samolotów Airbus, w tym największego samolotu A380 , która sąsiaduje z zakładem produkcyjnym wyrobów mięsnych Sauel Schinken gmbH.

Tylko z pobieżnych informacji i danych wynika, że autorzy ( dlaczego anonimowi ?) ulotek, listów do radnych i organizatorzy protestu manipulują danymi, przedstawiają nieprawdziwe i nieistniejące zagrożenia i sugerują istnienie nieokreślonych ryzyk. Po co ?!

Lokalizacje.

Centra te nie znajdują się na poligonach wojskowych ani na pustkowiach, jak twierdzą autorzy ulotek i pism, tylko w pobliżu miast i osiedli mieszkaniowych w odległości ok 600m, a w Cardiff to nawet bliżej, bo 440 m od dużego osiedla mieszkaniowego.

Polecam osobistą weryfikację. Warto też dokonać oceny tych zakładów i zdobyć więcej wiedzy logując się na ich bezpośrednie strony.

Hałas.

Testowanie silników nie trwa 24h na dobę, a jedynie ok. 120 minut, w tym pod pełnym obciążeniem ok. 10 minut, w czasie którego realizowane są procedury startu, lądowania, czy też natychmiastowego odejścia w czasie procedury lądowania. Testowanie odbywa się w specjalnym obiekcie, który na zdjęciach satelitarnych ma widoczne dwie wieże w kształcie prostopadłościanów. Wieże te to: niższa - czerpnia powietrza, wyższa - do wylotu spalin. I to dobrze, że jest tak wysoka - 32m, bo to oznacza duże rozproszenie powstałych spalin. Hałas w otoczeniu centrów nie będzie wynosił 140dB - jak straszą oponenci - bo to jest poziom hałasu startującego samolotu, a zakład ten to nie lotnisko.

Hałas powstaje przy nagłym rozprężeniu strugi sprężonego powietrza, a w tych przypadkach spaliny muszą przebyć drogę od silnika przez kanały do widocznej wieży, gdzie następuje dodatkowe wyciszenie. Serwisowane silniki to najnowsze osiągniecie techniki lotniczej, gdzie zużycie paliwa jest o ok. 15% mniejsze , mniejsza jest o 15% emisja co2, a hałas zredukowano o 30% w stosunku do poprzednich wersji. Zwracam uwagę, że pomiar głośności odbywa się w oparciu o skalę logarytmiczną.

Wysokooktanowe paliwa.

Dlaczego autorzy straszą wybuchami zbiorników na terenie inwestycji jak i cystern transportowych - nie potrafię zrozumieć. Bo bardziej narażone na ryzyko pożaru i eksplozji są zwykłe stacje benzynowe, na których znajdują się etyliny – paliwa łatwopalne poprzez posiadanie niskich temperatur parowania, niż obiekty magazynujące paliwo do silników odrzutowych, którym jest nafta odpowiednio wyprodukowana- polecam link paliwa lotnicze.

Wysokooktanowe paliwa lotnicze stosuje się do lotniczych silników tłokowych i one są bardziej łatwopalne. W tym przypadku nie mają zastosowania.

Transport wielkogabarytowy.

Według danych technicznych zamieszczonych na stronach GE Aviation średnice silników , jakie będą naprawiane w tym zakładzie to ok. 134” tj. ok. 3,2 m, ciężaru ponad 5 ton i nie są to 6 metrowe kolosy. Funkcjonowanie tego zakłady nie wygeneruje ponadnormatywnego ruchu samochodów dostawczych, bo jeżeli ma to być 400 silników rocznie to średnio wychodzi 1.2 samochodu dziennie. Jednocześnie autorzy ulotek celowo pominęli fakt, że jeżeli byłyby transporty wielkogabarytowe, to zgodnie z prawem mogą się odbywać tylko w godzinach od 22.00 do 6.00 rano, więc o przeciążeniu DK94 mowy być nie może.

Praca 24godzinę na dobę.

Nie sądzę, aby tego typu wyjątkowo odpowiedzialne i skomplikowane prace były prowadzone na trzeciej nocnej zmianie, tj od 22.00 do 6.00 w porze naturalnej potrzeby snu każdego człowieka. To byłoby niepotrzebna ryzyko dla procesu MRO.

Ogromne ilości wody.

Nie określono żadnej ilości zużycia wody w litrach, metrach sześciennych ani nie określono czasu - czy to ma być zużycie godzinowe, dzienne, miesięczne. Typowy przykład manipulacji ze strony oponentów. Jeżeli firma pobiera dużo wody to może jednorazowo, a w pozostałym okresie woda pracuje w obiegu zamkniętym ?

Przypuszczalnie woda jest stosowana do systemu schładzania spalin w czasie testów silnika lub też do innych procesów technologicznych, np do mycia zespołów. To jest moje przypuszczenie i wymaga to dokładnego wyjaśnienia w oparciu o fakty. Jestem za to pewien, że ścieki powstałe w procesach nie trafią do gleby czy też do okolicznego cieku wodnego, a do oczyszczalni.

Rokita.

Przy tym argumencie na NIE przeciwko inwestycji nie wiem, co powiedzieć. Równie dobrze mogliby straszyć nas Czarnobylem odległym o tysiące kilometrów.

Być może w opisie otoczenia inwestycji wspomniano o położonych o ok. 15 km w linii prostej zakładach Rokita – ale dzisiejsza Rokita to nie to samo, co w latach 70 i 80 tamtego wieku.

Hale w których produkowano chlor z roztworu solanki w procesie eletrolizy już nie istnieją, a zakład produkuje inne związki i komponenty.

Wiem coś o tym, bo przez cztery lata chodziłem do LO w Brzegu Dolnym i do dziś pamiętam te specyficzne zapachy w powietrzu w Brzegu , a także specyficzny zapach rzeki Odry zatrutej do granic możliwości.

Ataki terrorystyczne.

Trzeba bardzo dużo złej woli i braku jakiejkolwiek dozy obiektywizmu, aby używać publicznie i w rozmowach prywatnych takiego argumentu.

Chemikalia.

Jak w każdym procesie technologicznym prowadząc działalność produkcyjną, serwisową, naprawczą stosuje się różnego rodzaje związków chemicznych i nie jest to jakieś novum.

Wszędzie tam, gdzie takie związki są stosowane, obowiązują procedury, zabezpieczenia techniczne i proceduralne, aby nie doszło do niewłaściwego ich zastosowania i poza wyznaczonymi strefami.

Przecież dzisiejsza technologia upraw roślinnych też wymaga stosowania całej gamy środków chemicznych.

Podnoszone w ulotkach i powielane w wypowiedziach argumenty nie odpowiadają prawdzie, nie znajdują potwierdzenia w faktach i mają na celu wywołanie uczucia strachu, niepewności i niepokoju. Są po prostu manipulacją.

Oczekuję na ekspertyzy, które muszą zostać wykonane bo tak stanowi prawo dotyczące procesu inwestycyjnego w Polsce. I moim zdaniem nie potwierdzą one wniosków, do jakich doszli autorzy protestu. Ale poczekajmy na nie.

Jeżeli szanujemy nasze Państwo, to powinniśmy uszanować ustalenia instytucji państwowych lub przez prawo powołanych do oceny takich procesów.

Kwestionowanie takich ustaleń jest po prostu anarchią.

Wcześniej, choć nie tak dawno też nie podobała się inwestycja Jaguara, czy ostatnio fabryka silników Mercedesa . Bo można werbalnie deklarować wolę rozwoju Gminy poprzez nowe inwestycje i jednocześnie, będąc osobą decyzyjną, sabotować proces rozmów z inwestorami.

Czy tego chcemy, czy też nie, świat, gospodarka będą się dalej rozwijać i dobrze w tym wyścigu brać udział, a nie stać z boku i zostać zaściankiem we współczesnym świecie. Zazdroszczą nam w Wołowie, Górze, Trzebnicy, Miliczu Oleśnicy, że posiadamy Strefę i że mamy inwestorów. W Jaworze już nie zazdroszczą, bo w bardzo krótkim czasie stworzono warunki dla Inwestorów, jakie my mamy od lat. Polkowice mają KGHM, ale też stworzyli parki przemysłowe i pozyskują dalszych inwestorów W naszym sąsiedztwie jest jeszcze Żarów z olbrzymim parkiem przemysłowym i Świdnica. A nasz sąsiad Miękinia? Już przegoniła nas pod względem całkowitych dochodów. Pozostaje nam zasiany niepokój i obawy wywołane całym tym zamieszaniem. I obawy kolejnych inwestorów, czy warto zadawać się ze Środą Śląską.

Co dalej?

Propozycje

1. Rozumiejąc obawy mieszkańców, proponuję, aby mówiąc o zanieczyszczeniu nie posługiwać się wiedzą potoczną i indywidualnymi odczuciami tylko doprowadzić do powstania Stacji Pomiarowo-Monitorującej z lokalizacją w strefie i do prezentacji wyników pomiaru na banerze zlokalizowanym na budynku starostwa.

Dzisiaj bieżące pomiary i monitorowanie stanu powietrza, poziomu natężenia hałasu, pomiary zanieczyszczenia wód i transmisja danych to żaden problem techniczny. To tylko problem finansowy.

Uzyskamy wiedzę, która wyjaśni nam wszystkie obawy, ale dostarczy też danych do podjęcia kroków zaradczych, jeżeli wystąpią przekroczenia.

Najbliższe nam stacje znajdują się w Legnicy, Świdnicy i Wrocławiu. Dla nas to za daleko.

2. Przeznaczyć do dyspozycji Rad Sołeckich z obszarów objętych procesem inwestycyjnym w ramach budżetu Gminy środki finansowe na ich działalność związaną ściśle z rozwojem nowych obszarów inwestycyjnych. Mogłyby to być np. stypendia fundowane przez Radę dla zdolnej młodzieży z terenu sołectw, finansowanie działań proekologicznych, czy też kulturalnych, sportowych, edukacyjnych.

3. Doprowadzić w porozumieniu z właścicielem Strefy do stworzenia pasów zieleni np. żywopłoty z tarniny i zagospodarowania terenu od wewnętrznej drogi w Strefie do DK94 oraz stworzenie różnego rodzaju enklaw zieleni dla ptactwa i drobnej zwierzyny polnej na terenie strefy.

Dzisiaj DOL Środa Śląska to już historia i wojsko nie powinno oponować.

4. Nawiązać przez władze Gminy i Powiatu współpracy z Politechniką Wrocławską w zakresie przygotowywania przyszłej kadry dla tego Centrum.

Realizacje tego typu inwestycji to wyjątkowa szansa rozwojowa dla obecnie młodych i przyszłych pokoleń naszych mieszkańców, to realizacja innowacji, o której tak dziś głośno. Bo chcą zainwestować u nas czołowy światowy koncern i jeden z największych przewoźników lotniczych w zakresie najnowszych technologii

Ja jestem za inwestycją, ale też i za skutecznym działaniem, które ograniczy lub zminimalizuje wszelkie ryzyka rozwoju cywilizacyjnego.

I nie dajmy sobą manipulować.

Dzisiaj w dobie internetu dostęp i uzyskanie odpowiednich informacji nie stanowi problemu.

Dziękuję za uwagę.

Lucjan Kazimierz Klim

Mieszkaniec Gminy od 1980

Burmistrz w latach 1990 -1995, Dolnoślązak od urodzenia

Fot. Wiktor Kalita

Od redakcji. Wypowiedzi innych uczestników sesji można wysłuchać w poniższym materiale filmowym: