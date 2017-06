MISTRZA JESIENI JUŻ ZNAMY, KTO BĘDZIE WICEMISTRZEM?

Piłkarska runda jesienna na ostatniej prostej. Przed nami ostatnie kolejki w klasach A i B oraz przedostatnia w okręgówce.

W swoim przedostatnim spotkaniu tej jesieni średzka Polonia wybierze się do Oleśnicy na mecz z kolejnym beniaminkiem - Olimpią Oleśnica. Do tej pory mecze z beniaminkami wyglądały blado - 2 porażki i 1 zwycięstwo.

Olimpia to teoretycznie najsłabszy beniaminek, do tej pory zgromadziła 15pkt w 13 spotkaniach (5 zwycięstw i 8 porażek). Polonia jeżeli myśli jeszcze o nawiązaniu walki o 2 lokatę w tym sezonie, powinna to spotkanie bezapelacyjnie wygrać.



W ostatniej kolejce klasy A najciekawiej zapowiada się konfrontacja lidera - Czarnych Białków z 4 w tabeli MKS Kostomłoty, który w ostatnich 6 spotkaniach odniósł 5 zwycięstw i 1 mecz zremisował. Czarni ostatni raz zeszli pokonani 25 września w spotkaniu z Parasolem, a później mieli serię 6 zwycięstw z rzędu. Zapowiada się nie tylko atrakcyjne spotkanie, ale ważne także dla układu tabeli.



W klasie B nie ma jakichś większych hitów. Mistrza jesieni już znamy, są nim rezerwy Brzeziny, które wybiorą się do Lenartowic na derbowe spotkanie z Błyskawicą.

Wicemistrzem jesieni najprawdopodobniej zostanie Pogoń Jastrzębce, która zmierzy się z ostatnią w tabeli Odrą Słup i każdy inny wynik, niż wygrana wicelidera będzie niespodzianką.

Terminy spotkań:

Oleśnica-Polonia 19.11. Godz.13.

Krzelów-Malczyce 19.11. Godz.14.

Białków-Kostomłoty 20.11. Godz.11.

Parasol-Brzezina 20.11. Godz.11.

Bumerang-Osiek 20.11. Godz.11.

Domanice-Ciechów 20.11. Godz.11.

Academy-Szczepanów 20.11. Godz.14.30.

Słup-Jastrzębce 19.11. Godz.14.15.

Pisarzowice-Miękinia 20.11. Godz.14.

Lenartowice-Brzezina II 20.11. Godz.14.

Chwalimierz-Ogrodnica 20.11. Godz.14.

Juszczyn-Kwietno 20.11. Godz.14.

(az) Fot. Gazeta "Roland"