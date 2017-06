12 TYS. POŻARÓW I PRAWIE 3900 OSÓB ZATRUTYCH CZADEM

W zeszłym roku w okresie grzewczym w Polsce odnotowano ponad dwanaście tysięcy pożarów powstałych na skutek wad, czy złej eksploatacji przewodów kominowych. W tym samym czasie na skutek nieszczelności przewodów odnotowano prawie 3900 przypadków zatrucia czadem, w tym 50. śmiertelnych.

Co roku właściciele budynków zobligowani są do zlecenia przeglądu przewodu kominowego i jego czyszczenia. Jak przekonuje Krajowa Izba Kominiarzy, tylko odpowiednia eksploatacja komina, jego czyszczenie i konserwacja może zapewnić mieszkańcom bezpieczne korzystanie. Dla strażaków z terenu powiatu średzkiego wraz z początkiem sezonu grzewczego pożary sadzy, to niemal codzienność.

Trzy pożary sadzy w ciągu czterech dni

14 listopada w budynku jednorodzinnym przy ulicy Ogrodowej w Malczycach doszło do pożaru sadzy w kominie. Na miejscu działały zastępy JRG Środa Śląska i OSP Malczyce. W chwili przybycia na miejsce strażaków z komina wydobywał się dym, a piec został wygaszony przez właściciela. Z kolei 11 i 12 listopada do kolejnych pożarów sadzy doszło w Lenartowicach. W obu przypadkach na miejscu działały zastępy JRG Środa Śl. i OSP KSRG Miękinia. W pierwszym przypadku w chwili przyjazdu na miejsce zdarzenia strażaków z komina wydobywały się iskry.

-Działania strażaków w każdym z tych przypadków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, sprawdzeniu przewodu kominowego i jego temperatury, a także zasypaniu komina piaskiem ze żwirem - informują strażacy.

Właścicielom zalecono niekorzystanie z pieca do czasu sprawdzenia przewodu kominowego przez kwalifikowanego kominiarza.

Kominiarze przestrzegają

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2016/2017 prezes Krajowej Izby Kominiarzy wydał komunikat skierowany do właścicieli i zarządców budynków.

- Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu – czytamy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 ustalone są określone terminy, w jakich właściciele lub zarządcy budynków zobligowani są do obowiązkowego usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.

4) z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

(isz), fot. OSP KSRG Ujazd Górny (zdj. ilustracyjne)