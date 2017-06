W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ GOŚCIŁA PISARKA BARBARA RYBAŁTOWSKA

Polska pisarka, piosenkarka, tekściarka, aktorka i malarka. Barbara Rybałtowska, była w środę gościem Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej. Na spotkanie z cenioną pisarką przybyli najwierniejsi wielbiciele jej talentu.

To zdecydowanie było niezwykłe spotkanie. I nie tylko ze względu na fakt, że w foyer średzkiego domu kultury na dwie godziny zagościła znana i ceniona pisarka. Ale również ze względu na jej charyzmę, otwartość, dowcip i szczerość. Dzięki temu w wielu momentach spotkanie z Barbarą Rybałtowską wyglądało raczej jak spotkanie znajomych.

- Historia od zawsze mnie interesowała z różnych względów. Również z tych, że zadziałała na moje losy, losy mojej rodziny - zaczęła opowieść pisarka opowiadając o dzieciństwie w górach Ałtaj, planowanych studiach historycznych, zrealizowanych studiach filologicznych, marzeniu o byciu aktorką, które umarło po słowach nauczycielki geografii, która uświadomiła pisarkę, że do tego potrzebne są duże, wyraziste czarne oczy.

Polska Akademia Nauk i Mazowsze

Podczas spotkania autorka bestsellerowej Sagi opowiedziała o początkach pracy zawodowej w Polskiej Akademii nauk jako tłumacz, z której musiała zrezygnować z powodu angażu do Mazowsza. Podróże po dalekich wschodzie, Chinach, pierwsze próby pisarskie, "Szkoła pod baobabem" opisująca przygody autorki z dzieciństwa, piosenka "Dla kogoś takiego, jak ona", która stała się hitem, występy w kabarecie w Paryżu, pierwsze działania plastyczne. To zaledwie ułamek z życia Barbary Rybałtowskiej, o którym opowiedziała zebranym podczas spotkania miłośnikom jej twórczości. Wisienką na torcie była zaprezentowana publiczności scenka z kabaretu, w którym wstępowała pisarka wraz z A. Rosiewiczem i M. Rostkowskim, a także wykonanie piosenki "Co tu po nas zostanie".

Dedykacje w książkach...

Na zakończenie niezwykle ciekawego spotkania autorka podpisała książki dekorując je wyjątkowymi dedykacjami. Jedną z osób, która przyszła na spotkanie z autorką była Dorota Chreściak.

- Pani Barbara Rybałtowska jest jedną z moich ulubionych polskich pisarek. Spotkanie na żywo osoby, która przeżyła zsyłkę na Syberię oraz całe piekło z nią związane było dla mnie niezapomnianym oraz bardzo wzruszającym przeżyciem – mówi. - Wisienką na torcie tego wydarzenia były bardzo osobiste dedykacje w książkach, które ze sobą przyniosłam. Mam nadzieję, że spotkanie z panią Barbarą nie było dla mnie ostatnim - dodaje.

Równie zadowolone ze spotkania były panie Jasia i Stanisława, które nie kryły swojego zafascynowania kolejnymi książkami autorki „Romansu w Paryżu”.

- W książkach pani Barbary urzeka wielowątkowość i prawdziwość historii. Tak jakby autorka opisywała swoje wspomnienia, albo kogoś znajomego – wyjaśniała pani Stanisława.

Spotkanie z Barbarą Rybałtowską, to z pewnością kolejna udane inicjatywa spotkań z ciekawymi artystami organizowana przez średzką bibliotekę. Samej autorce dziękujemy za wspaniałe i ciepłe spotkanie, życząc jednocześnie zdrowia.

Iza Szczygieł, Fot. isz

