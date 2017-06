STOWARZYSZENIA EKOLOGICZNA WIEŚ WS. WYSTĄPIENIA PANA KLIMA

Przesyłamy stanowisko Stowarzyszenia Ekologiczna Wieś odnoszące się do wystąpienia Pana Lucjana Klima na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Środzie Śl. oraz publicznych wystąpień części Radnych. Prosimy o publikację naszego wystąpienia w całości.

Juszczyn, dnia 18 listopada 2016 r.

Stowarzyszenie Ekologiczna Wieś

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zabrać głos w temacie, który tak bardzo rozpalił nasze emocje tj. inwestycji polegającej na budowie zakładu serwisowania i naprawy silników lotniczych w Środzie Śląskiej na działkach w obrębie ewidencyjnym Święte i Juszczyn.

Wzięliśmy udział w sesji Rady Gminy w dniu 17 listopada br. Szliśmy tam z nadzieją, że wreszcie usłyszymy jakieś konkrety. Dowiemy się więcej i może wreszcie ktoś lub coś spowoduje, że te emocje opadną. Nic bardziej mylnego.

Autor raportu oddziaływania na środowisko ponownie przedstawiał przygotowaną w pośpiechu dzień wcześniej prezentację. Nie powiedział zupełnie nic nowego, a tym bardziej merytorycznego. Nie odniósł się w żaden sposób do zgłaszanych przez mieszkańców pytań i wątpliwości. Dość szybko uciekł z sali, aby nie pogłębiać przygnębiającego wrażenia tak żenującego spektaklu.

Pan Lucjan Klim wystąpił ze swoją prezentacją, chcąc udowodnić jak bardzo oponenci inwestycji manipulują faktami i zastraszają społeczeństwo.

W ten sposób również i my przeanalizowaliśmy treść ulotki MROK. Dla jasności chcielibyśmy dodać, że nie nasze stowarzyszenie jest jej autorem.

1. Zakład będzie naprawiał i testował największe silniki samolotowe – odrzutowe o śr. 6m. W raporcie oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie zakładu serwisowania i naprawy silników lotniczych w Środzie Śląskiej na działkach w obrębie ewidencyjnym Święte i Juszczyn (w dalszej części określane skrótem RONŚ) nie wskazano konkretnych rodzajów silników, które będą testowane. Tak więc takich silników wykluczyć również nie można.

2. Zakład będzie pracował cała dobę

RONŚ str. 13

Zamierzenie inwestycyjne polegać będzie na budowie zakładu zdolnego do remontów łącznie docelowo 400 silników rocznie. Zakład będzie mógł funkcjonować 24 godziny na dobę.

3. Silniki będą testowane na hamowni przez 6-8 godzin.

RONŚ str. 64

W trakcie eksploatacji Inwestycji planuje się przeprowadzanie maksymalnie 400 testów rocznie oraz nie więcej niż dwóch testów silnika na dobę. Jeden test trwać będzie maksymalnie 220 min, niemniej z uwagi na wstępne przygotowanie silnika w komorze testu oraz jego studzenie i demontaż po teście nie zachodzi możliwość przeprowadzenia dwóch testów w obrębie jednego przedziału odniesienia, tj. 8h w porze dziennej oraz 1h pory nocnej.

Planuje się przeprowadzać 2 testy silników dziennie co daje łącznie 440 minut testu tj. 7,33 h.

4. Rocznie będzie testowanych ponad 400 silników, każdego dnia 2 szt.

Jw.

Co ciekawe w Streszczeniu nietechnicznym raportu str. 5 zapisano:

Wariant inwestorski planowanego przedsięwzięcia polega na wybudowaniu zakładu serwisowania i naprawy silników lotniczych, w którym planuje się remontować łącznie 200 silników/rok.

To ile tych silników ma być testowanych 200 czy 400? Czy mówimy o testach czy o silnikach? Dla jakiej liczby testów ostatecznie została opracowana analiza?

5. Inwestor zakłada, że w zakładzie będzie spalane 8200 ton paliwa rocznie (po przeliczeniu średniego spalania samolotu wychodzi jednak 12000 ton)

RONŚ str. 17

Zużycie paliwa lotniczego ok. 8200 t/rok (maksymalnie na terenie zakładu może być w zbiornikach przechowywanych około 160 t paliwa),

6. terenie zakładu będzie magazynowane w dwóch zbiornikach po 100 000 litrów każdy.

RONŚ str. 5

Zbiorniki na paliwo (dwa zbiorniki po około 100 m3 każdy)

7. Zakład będzie zużywał 49 000 m3 wodoru rocznie.

RONŚ str. 17

Wykorzystanie surowców

Etap eksploatacji inwestycji (wykaz ważniejszych):

-wodór – ok. 48 000m3/rok,

8. Hamownia silników będzie posiadała 2 kominy: zasysający powietrze

o wysokości 23m i wyrzucający spaliny 32m, będą miały średnicę 12m.

RONŚ Analiza powietrza str. 17

Emitor - wysokość 32, średnica 11,4

9. Na terenie zakładu będzie dodatkowo kilkadziesiąt emitorów, czyli kominów

o różnej wielkości.

Wystarczy przejrzeć RONŚ Analiza powietrza, w której wymieniane są poszczególne emitory.

10. W zakładzie pracę otrzymają wyłącznie specjaliści w branży lotniczej.

Trudne do jednoznacznej weryfikacji.

11. Na drodze 94 pojawi się 2000 aut więcej każdego dnia.

RONŚ str. 69 tabela 19

Ruchome źródła hałasu na terenie projektowanego zakładu. Symbol T4. Pojazdy osobowe – 300 pojazdów na jedną zmianę. Zakład będzie pracować na 3 zmiany. Na terenie zakładu przewidziano parking na 700 samochodów osobowych i dodatkowe parkingi dla samochodów ciężarowych.

Analiza powietrza str. 19 i 20

Poniżej przedstawiono prognozę ruchu dla Inwestycji:

Transport silników

2 przejazdy w ciągu doby

500przejazdów w ciągu roku

Transport paliwa

2 przejazdy w ciągu doby

180 przejazdów w ciągu roku

Transport materiałów

2 przejazdy w ciągu doby

500 przejazdów w ciągu roku

Osobowe (część 1 - 231 miejsc postojowych)

200 przejazdów w ciągu doby

50000 przejazdów w ciągu roku

Osobowe (część 2 - 231 miejsc postojowych)

200 przejazdów w ciągu doby

50000 przejazdów w ciągu roku

Osobowe (część 3 - 231 miejsc postojowych)

200 przejazdów w ciągu doby

12. Na drodze 94 pojawią się wielkogabarytowe transporty dowożące silniki

i paliwo każdego dnia.

RONŚ Analiza powietrza str. 19 i 20

Poniżej przedstawiono prognozę ruchu dla Inwestycji:

Transport silników

2 przejazdy w ciągu doby

Transport paliwa

2 przejazdy w ciągu doby

13. Na terenie zakładu będą wykorzystywane wanny procesowe o pojemności 120m3 kwasów silnie żrących i toksycznych.

RONŚ str. 15

Czyszczenie poszczególnych części odbywać się będzie także w wannach procesowych, służących do obróbki powierzchniowej metali. W zakładzie znajdować się będą linie wytrawienne zawierające ok. 10 wanien procesowych (zawierające roztwory chemiczne), na których będą mogły się odbywać procesy w sposób ręczny lub automatyczny. Wielkość pojedynczego zbiornika zawierającego roztwory chemiczne (kwas) wynosi ok. 2,4 x 2,4 x 1,8 m. Pojemność wszystkich wanien procesowych wynosić będzie około 100 – 120m3. Czyszczenie polegać będzie na naprzemiennym zanurzaniu w wannach części

w podgrzanych roztworach chemicznych (kwasie azotowym w stężeniu około 65%)

a następnie płukaniu ciepłą lub zimną wodą.

14. Zakład będzie zużywał tysiące ton różnych związków chemicznych, które będą emitowane do atmosfery, a stąd do wody i gleby.

RONŚ str. 15

olej samolotowy ok. 9 t/rok,

olej do konserwacji ok. 9 t/rok,

czyszczenie - kwas azotowy (stężenie około 65%) ok. 100 - 120 m3/rok,

czyszczenie - chlorek żelaza (stężenie >99%), kwas chlorowodorowy (stężenie około 35%), kwas fluorowodorowy (stężenie około 30 – 40%), węglan sodu (stężenie >99%) – 0,5 – 1m3/rok,

płuczka NaOH ok. 1 – 1,5m3/rok,

pył metalowy (skład np. aluminium, chrom, węglik chromu, kobalt, żelazo, miedź, molibden, nikiel, poliester, krzem, tytan, wolfram, itr, cyrkon) – około 9 t/rok,

drut metalowy (skład np. aluminium, chrom, żelazo, nikiel) – około 0,3 t/rok,

acetylen - ok. 4100 m3/rok,

argon – ok. 17000 m3/rok,

azot – ok. 4500m3/rok

tlen – ok. 30 000m3/rok,

wodór – ok. 48 000m3/rok,

filtry powietrza – 6 t/rok,

metalowe kulki do szlifowania („piaskowania”) – 250 kg/rok,

plastikowe kulki do szlifowania („piaskowania”) – 4000 kg/rok,

15. Silnik samolotu ma 140dB – dźwięki o natężeniu powyżej 90 dB osłabiają słuch i powodują jego ubytki, a powyżej 120 grożą jego mechanicznym uszkodzeniem.

Poziom dźwięku 65dB nie jest szkodliwy dla człowieka, poziom dźwięku 65-100dB jest szkodliwy dla systemu nerwowego, poziom dźwięku powyżej 100dB powoduje ciężkie zakłócenia systemu nerwowego i trwałe uszkodzenie słuchu, poziom 130dB stanowi granicę bólu, poziom 160dB powoduje mechaniczne uszkodzenie narządów słuchu. Wzrost poziomu hałasu o 10dB jest odbierany przez człowieka jako dwukrotne jego zwiększenie.

Przykładowy poziom emisji hałasu:

- ulica miasta o niedużym ruchu - 60dB,

- ruchliwa ulica dużego miasta – 75-85dB,

- hala fabryczna – 80-90dB,

- pociąg ekspresowy – 110dB,

- narzędzia pneumatyczne – 120dB,

- śmigło naddźwiękowe – 136dB,

- silnik turboodrzutowy – 140dB,

- silnik turboodrzutowy z dopalaczem – 150dB.

SAMOLOT A ŚRODOWISKO – HAŁAS I EMISJA SPALIN

Tomasz KIJEWSKI Seminarium Dyplomowe 2001/2002 LOTNICTWO - PILOTAŻ

16. Zakład będzie znajdował się 650m od najbliżej wsi.

RONŚ str. 7

Odległości zakładu serwisowania i remontów silników lotniczych od najbliższej zabudowy przedstawiono poniżej:

ok. 1440 m zabudowania m. Święte w kierunku północnym,

w odległości ponad 1600 m (w kierunku północno-wschodnim) zabudowania m. Kadłub, oraz w odległości ponad 3500 m (w kierunku wschodnim) zabudowania m. Źródła,

w odległości ok. 930 m (w kierunku południowo-wschodnim) istniejąca zabudowania m. Juszczyn, 650 m planowana zabudowa mieszkaniowo-usługowa w m. Juszczyn

w odległości ok. 1450 m zabudowania m. Komorniki.

17. Zakład będzie zużywał ogromne ilości wody wodociągowej.

RONŚ str. 17

Wykorzystanie surowców

Etap realizacji inwestycji:

Na obecnym etapie postępowania poniżej przedstawione zostały szacunkowe ilości surowców potrzebnych do wykorzystania przy budowie zakładu:

ok. 1000 m3/d wody do utwardzenia betonu.

Etap eksploatacji inwestycji

zużycie wody – cele socjalno-bytowe, cele procesowe, mycie posadzek, częściowe podlewanie zieleni (do podlewania wykorzystywana będzie także woda deszczowa ze zbiorników retencyjnych) ok. 170 m3/d (około 40 600m3/rok),

A teraz jest mowa o 283m3/dobę – potwierdzenie stanowi dokument w postaci pisma Prezesa spółki Średzka Woda Sp. z o.o. zapewniającego dostawę takiej ilości wody.

18. Zakład może stać się celem ataków terrorystycznych.

Nigdy do końca takiej ewentualności wykluczyć nie można.

19. Wybuch naziemnych zbiorników na paliwo spowodowałby zniszczenia

w promieniu wielu kilometrów, wiele miejscowości narażone będzie więc każdego dnia.

Nigdy do końca takiej ewentualności wykluczyć nie można.

20. Bliskość zakładu Rokita niesie ryzyko powstania niebezpiecznych gazów

w razie awarii na terenie zakładu w Brzegu Dolnym.

Pan Lucjan Klim stwierdza, że zakład Rokita nie stanowi zagrożenia. Czy wie Pan, że awarie się zdarzają i kilka lat temu nastąpił wyciek chloru, który był odczuwalny nawet w miejscowościach położnych nad Odrą w naszej gminie.

21. Zanieczyszczenia emitowane z zakładu będą się przemieszczały na wiele kilometrów z powietrzem, po czym następował będzie ich opad na ziemię.

Fakt.

22. Przez emisję dużych ilości siarki istnieje ryzyko zakwaszenia gleby oraz uszkodzenia drzew i innych roślin, plony rolne ulegną pogorszeniu.

Fakt.

Odnosząc się do prezentowanych przez Pana Klima istniejących zakładów serwisujących silniki lotnicze chcielibyśmy przedstawić następujące fakty.

Zakład w Prestwick znajduje się w podobnej odległości jak ten ewentualny zakład w Środzie Śląskiej. To prawda. Zapomniał Pan jednak dodać, że znajduje się on również w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska cywilnego, z którego odbywają się loty międzynarodowe. A zakład oddziela od zabudowy mieszkaniowej jeszcze inna zabudową prawdopodobnie przemysłową i zieleń. Co miałoby oddzielać naszą miejscowość? Tylko pola.

Zakład w Arnstadt znajduje się w zabudowie miejskiej ale nie bezpośrednio zabudowie mieszkaniowej ale pośród zabudowy przemysłowej. Jednocześnie należy wskazać, iż zakład naprawia do 200 silników rocznie.

Radny Arkadiusz Hibner strasznie się obruszył, na stwierdzenie, że pewnie nikt

z radnych nie czytał tego raportu. Stwierdził, że wnikliwie rozpatrujecie Państwo Radni ten raport. Dyskutujecie o nim na komisjach. Jeżeli tak jest to, dlaczego nikt z panów Radnych nie zadał właściwe żadnego merytorycznego pytania do autora raportu? Nie macie panowie żadnych wątpliwości? Dlaczego nikt nie zaprotestował kiedy autor poinformował nas, że nie ma czasu i musi już iść. Czy Panowie Radni i Pan Burmistrz wiedzieli, że tak ma to wyglądać? A może to było zaplanowane wcześniej, żeby nikt nie miał możliwości zadawania pytań, które pokazałyby jak wiele niejasności i nieścisłości pojawia się w tym raporcie?

Przyjmujecie tak bezkrytycznie to co zostało wam przedstawione na kilku slajdach i w mało profesjonalny sposób omówione. Proszę nie oczekiwać takiego podejścia do sprawy od innych, od tych którzy mają wątpliwości i chcieliby je rozwiać. Taka sytuacja tylko utwierdza nas w przekonaniu, że decyzja jest już podjęta. Trzeba tylko zakończyć wymagane prawem procedury i zamknąć temat.

Podkreślane było niejednokrotnie jak poważnym inwestorem jest Lufthansa

i General Elektric. Jeżeli ten zakład ma tak być budowany a później funkcjonować tak jak sporządzony jest ten raport, to budzi to naszą najwyższą grozę. Czy poważny inwestor pozwoliłby sobie na blamaż już na starcie?

Podkreślany był kilkukrotnie argument, że tak poważny inwestor nie może sobie pozwolić na niedotrzymywanie standardów jakościowych i ochrony środowiska to jeden z priorytetów jego działalności. W teorii tak jest. W praktyce bywa różnie. Przykład Volkswagena i afera z zakłamywaniem emisji zanieczyszczeń. To również wielki międzynarodowy koncern.

Co do wprowadzania opinii publicznej w błąd i manipulowanie faktami.

Pierwsze słowa, które wypowiedział Pan radny Jerzy Fink podczas spotkania w Juszczynie, brzmiały:

Ta inwestycja moim osobistym zdaniem jest inwestycją bezpieczną.

Na jakiej podstawie Pan to stwierdził. Raportu? Doświadczenia? A może innych rzeczy, o których nie wiemy?

Po wizycie w zakładzie w Arnstadt powiedział Pan w lokalnej gazecie:

Tak, jest bezpieczna. Śmiem twierdzić, że dzisiejsze firmy inwestują w takie technologie, w takie przedsięwzięcia muszą spełniać warunki, które narzuca Unia Europejska. Wczoraj akurat byłem w takim zakładzie, gdzie za płotem pasło się bydło, rośnie zboże, trawa, pracownicy pracują. Nic nie słychać. Chyba głośniejszy wywiad jest z panią.

Dlaczego Pan nie wspomniał w tym wywiadzie, że zakład jest dużo mniejszy niż ten, który ma być w Środzie Śląskiej, i że podczas wizyty nie był testowany żaden silnik. Czy można nazwać to manipulacją, mówieniem tylko o wygodnych faktach?

Jeszcze jedna rzecz, o której chcielibyśmy wspomnieć. Czy Panowie chcecie eksperymentować na żywym organizmie? Pomysł z zakupieniem mobilnej stacji pomiarowej jest bardzo dobrym pomysłem. Mamy nadzieję, że Pan Burmistrz podejmie odpowiednie kroki aby ten pomysł stał się faktem. Przy budżecie naszej gminy, wydatek kilkuset tysięcy złotych chyba nie stanowi większego problemu.

Ale co się stanie jeżeli okaże się, że jakość powietrza jest dużo gorsza niż ta zakładana w raporcie. Co się stanie jeżeli okaże się, że nowy zakład nie dotrzymuje standardów, o których nas się informuje? Czy ktoś z Panów Radnych, czy Pan Panie Burmistrzu zwróci nam utracone zdrowie?

W dokumentach dotyczących Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krynicznie, też zapewne było wszystko w normie. Najlepsze standardy, technologie i zachowane normy. W rzeczywistości wyszło zupełnie inaczej.

Na zakończenie chcielibyśmy przypomnieć Panu Burmistrzowi i radnym jego zaplecza politycznego co mówił podczas kampanii wyborczej i jeszcze tuż przed nią:

Adam Ruciński : Od 12 lat, odkąd jestem radnym, nie zgadzam się przede wszystkim ze stylem rządzenia i dlatego jestem w opozycji. Niektórzy momentami porównują ten styl do władania folwarkiem. To mocne słowa, ale takie są skrajne opinie z jakimi się spotykam. Zbyt dużo zależy od woli lub braku woli jednej osoby. Często, gdy dochodzi do dyskusji, to nie liczą się żadne argumenty merytoryczne. Przypomina to przysłowiowe walenie głową w mur. Dyskusja jest traktowana jako przejaw czepialstwa, krytyka jako objaw wrogości, a zgłaszane wnioski jako akt dywersji. To nie jest styl, który w mojej ocenie buduje powszechne zaufanie i skłania do aktywności obywatelskiej, a ona jest potrzebna, aby zarządzać tą gminą w sposób nowoczesny, partnerski, według zasad partycypacji społecznej.

Na plakacie wyborczym można było przeczytać:

Ja i moi koledzy z Klubu Radnych akceptujemy pozytywne działania na forum Rady Miejskiej, które służą Gminie jej mieszkańcom. Jednak nie zgadzamy się ze stylem sprawowania władzy i stosunkiem do osób myślących inaczej, gdyż uniemożliwia to podejmowanie najlepszych, przemyślanych decyzji, wymagających dialogu, a często kompromisu.

Ja osobiście zdecydowałem się kandydować również na funkcję Burmistrza Środy Śląskiej.

Kandyduję, gdyż chcę aby nasza Gmina funkcjonowała lepiej i była zarządzana nowocześnie przez dialog i współpracę. Uważam, że Gmina to wszyscy mieszkańcy. Chcę aby mieszkańcy czuli się partnerami, a nie petentami.

Panie Burmistrzu, Panowie Radni. Czy jeszcze coś pozostało z tych słów i obietnic?

Zarząd oraz Członkowie Stowarzyszenia Ekologiczna Wieś