REZYGNACJA ZASTĘPCY – DECYZJA BURMISTRZA

14 listopada zastępca burmistrza, Przemysław Babiński, złożył rezygnację z pełnionej funkcji. 17 listopada burmistrz Adam Ruciński podjął decyzję w tej sprawie.

- Przyjmuję rezygnację mojego zastępcy z dniem 18 listopada – informuje burmistrz Adam Ruciński. - We wcześniejszych wypowiedziach, z dnia złożenia rezygnacji przez swojego zastępcę, burmistrz wskazywał, iż fakt rezygnacji zastępcy odczytuje jako pewien konflikt interesów, bo jeśli mieszka się w Juszczynie, miejscowości, która jest najbliżej dużej podstrefy przemysłowej Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, to rzeczywiście zachodzi pewna forma konfliktu interesów.

- Mój zastępca już wcześniej wyłączył się ze sprawy tej inwestycji, odmawiając podpisywania jakichkolwiek dokumentów z nią związanych. To, że jest przeciwny tej inwestycji to jest jego zdanie indywidualne. Trudno jest jednak oddzielić osobę indywidualną od osoby publicznej, trudno oddzielić interesy prywatne od interesu publicznego. Stąd zapewne taka jego decyzja. Ale jednocześnie jest to też kwestia zasad lojalności, które powinny obowiązywać – wskazuje burmistrz Ruciński.

Burmistrz poinformował, że od dnia 21 listopada będzie powołana osoba tymczasowo pełniąca obowiązki zastępcy burmistrza. - Decyzja o powołaniu docelowego zastępcy burmistrza wymaga przeprowadzenia wcześniejszych konsultacji w moim środowisku samorządowym – informuje burmistrz Środy Śląskiej.

Fot. Wiktor Kalita