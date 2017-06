OPŁACA SIĘ UBEZPIECZYĆ MIESZKANIE W WARCIE

Zwykle ubezpieczenie mieszkania kojarzy się z ochroną przed włamaniem, zalaniem czy kataklizmami, takimi jak pożar czy powódź. To oczywiście prawda, ale z takiego ubezpieczenia możemy też korzystać w różnych codziennych sytuacjach. Nie robimy tego, bo często nie wiemy jak bardzo praktyczna może być polisa mieszkaniowa.

Jak dobrze ubezpieczyć mieszkanie radzi agent ubezpieczeniowy Sylwester Skrabucha, oferujący ubezpieczenia Warty i HDI.

Chyba nie ma osoby, którą cieszyłyby niespodziewane wydatki. Nagła awaria w łazience, przeciekający dach, szyba stłuczona przez podwórkowych piłkarzy, zepsuty telewizor po przepięciu czy kradzież roweru z garażu - to sytuacje, których raczej nie chcemy doświadczać. Zarówno ze względu na dezorganizację życia codziennego jak i nieplanowane koszty.

Polisa kosztuje mniej

Dzięki dobrej polisie ubezpieczeniowej można tego uniknąć, a na uwagę zasługuje fakt, że koszt ubezpieczenia jest nieporównywalnie mniejszy niż wartość powstałych szkód. Dla przykładu - naprawa klepki podłogowej i zacieków na ścianach po zalaniu to średni koszt ok. 3 000 zł, ubezpieczenie tych elementów to wydatek na poziomie ok. 100 zł. Za naprawę telewizora po awarii w wyniku przepięcia trzeba zapłacić ok. 1 000 zł, nie mówiąc o cenie zakupu nowego. Za ubezpieczenie elektroniki i innych rzeczy ruchomych w domu zapłacimy ok. 100 zł.

Zapewnia praktyczną pomoc

Ale bywają sytuacje, kiedy najcenniejsza jest po prostu natychmiastowa pomoc. Bo a nóż zgubiliśmy klucze i nie możemy wejść do domu albo w sobotę wieczorem pękła nam rura, czy też popsuła się lodówka pełna smakołyków na niedzielne przyjęcie? Co wtedy? Standardem w ubezpieczeniach mieszkaniowych Warty jest szeroki pakiet usług assistance. Mając go, klienci mogą liczyć na pomoc Warty w różnych sytuacjach awaryjnych - np. w przypadku zalania mieszkania Warta zorganizuje i opłaci interwencję hydraulika, który naprawi pęknięty zawór czy wężyk. Jeśli zgubimy klucze albo złodziej uszkodzi zamek w drzwiach, Warta przyśle ślusarza, a jeśli szalejąca wichura zerwie nam rynnę lub wybije szybę, zorganizuje usługę dekarza, który zabezpieczy rynnę lub szklarza, który wstawi szybę. I co ważne, za taką usługę nic nie zapłacimy.

A to nie wszystko. Z takiego ubezpieczenia możemy też skorzystać poza miejscem zamieszkania, np. gdy podczas wyjazdu rozchoruje nam się dziecko lub skręcimy sobie nogę Warta zorganizuje i opłaci wówczas pomoc lekarza.

Ubezpieczenie na medal

Ubezpieczenia Warty to nie tylko szeroki zakres i wysoka jakość oferty ale i przyjazny proces likwidacji szkód. Doceniają to klienci. W tym roku po raz kolejny ubezpieczenia mieszkaniowe Warty zostały nagrodzone w rankingu konsumenckim godłem Dobry Produkt – Wybór Konsumentów 2016.

--------------ARTYKUŁ SPONSOROWANY---------------