POSŁUGIWAŁ SIĘ FAŁSZYWYM DOKUMENTEM POJAZDU

Podczas kontroli drogowej policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o posługiwanie się podrobionymi dokumentami swojego samochodu. Zarówno jemu jak i fałszerzowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

W trakcie kontroli jednego z pojazdów uwagę policjantów przykuła pieczątka stacji diagnostycznej, która miała potwierdzać wykonanie badań technicznych.

- Aby wyjaśnić sytuację, funkcjonariusze udali się do jednej ze stacji diagnostycznych, gdzie ustalili, że kontrolowany przez nich pojazd nie przechodził w niej przeglądu. W związku z podejrzeniem podrobienia dokumentu 23-letni kierowca został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu – informuje st. asp. Marta Stefanowska, oficer prasowy średzkiej policji. - Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze sprawdzili miejsce zamieszkania „samozwańczego diagnosty”, który miał posługiwać się podrobioną pieczątką. W jego miejscu zamieszkania funkcjonariusze znaleźli dowód przestępstwa. Jak ustalili, mężczyzna za potwierdzenie wykonania badania technicznego pobierał kwotę 150 zł. Również on został zatrzymany i osadzony w areszcie – dodaje policjantka.

Obaj zatrzymani mężczyźni przyznali się do czynów. 23-latek odpowie za podżeganie do przestępstwa i użycia podrobionego dokumentu, natomiast jego starszy, 27-letni kolega, znany już wcześniej średzkiej policji, odpowie za podrobienie dokumentu.

- Przestępstwo podrobienia dokumentu zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. Ta sama kara grozi za używanie podrobionego dokumentu – wyjaśnia st. asp. Marta Stefanowska.

(isz), Fot. isz