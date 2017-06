PROBLEMY ZE SKAŻONĄ WODĄ NA NASZYM TERENIE

Na stronie PSSE w Środzie Ślaskiej pojawił się komunikat o skażeniu bakteriologicznym wody w wodociągu we Wrocisławicach. W tym samym czasie zgłosiła się do nas mieszkanka Pęczkowa zaniepokojona zapachem wody.

Kilka dni temu do naszej redakcji zadzwoniła pani Natalia Kobiela z Pęczkowa zaniepokojona brakiem informacji na temat stanu wody, która jej zdaniem nie nadaje się do picia. Jak mówiła kobieta, nie ma też pewności czy można ją pić po przegotowaniu.

- Kilka dni temu zauważyłam, że woda z kranu ma intensywny zapach chloru. Bardzo specyficzny, jakby ktoś wlał do sieci Domestosa. Skontaktowałam się ze średzkim sanepidem, przyjechała pani Kasia, która po przebadaniu wody stwierdziła, że nie nadaje się do picia – informuje nas kobieta. - Jestem zaniepokojona faktem, że do tej pory nie mamy żadnej informacji ze spółdzielni. Nie wiemy co robić? Co będzie, kiedy takiej wody napiją się nasze dzieci? – pyta p. Natalia, która poprosiła nas o interwencję.

Komunikat sanepidu

Kilka dni wcześniej na stronie sanepidu pojawił się komunikat na temat skażenia bakteriologicznego wody we Wrocisławicach, w którym czytamy że w wodociągu Wrocisławice zaopatrującym w wodę mieszkańców miejscowości Bukówek, Wrocisławice i Pęczków przekroczone zostały normy sanitarne.

W sprawie skażonej wody dzwonimy do sołtysa Wrocisławic, Tadeusza Straube.

- Na tablicach pojawiły się informacje na temat skażenia wody. Jednak było ich zbyt mało. Spółdzielnia mogła zamieścić takich zawiadomień znacznie więcej. Jako sołtys nie otrzymałem żadnego zawiadomienia o zaistniałej sytuacji, a o skażeniu wody dowiedziałem się z informacji umieszczonych na tablicach. W sprawie skażenia wody dzwoniono również do nas z Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wodę możemy pić, lecz jedynie przegotowaną – mówi sołtys.

Jak dodaje poza mocnym zapachem chloru, nic z wodą się nie dzieje. Nikt też nie choruje.

Sanepid odpowiada

Tuż po opublikowaniu komunikatu i telefonie pani Natalii kontaktujemy się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w Środzie Śląskiej. W związku z naszym zapytaniem otrzymujemy odpowiedź:

- W związku z mailem z dnia 17.11.2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej informuje, że wyniki badań mikrobiologicznych próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przez Spółdzielnie Mieszkaniową „Na skarpie”, Ciechów, ul. Średzka 28 dnia 08.11.2016 r. w stacji uzdatniania wody Wrocisławice i sieci wodociągu Wrocisławice (punkt poboru Bukówek) wykazały przekroczenia norm sanitarnych tj.:

- stacja uzdatniania wody we Wrocisławicach - liczba bakterii grupy coli w ilości 7 jtk w 100 ml wody, bakterie Escherichia coli w ilości 1 jtk w 100 ml wody,

- sieć Bukówek (cmentarz) - liczba bakterii grupy coli w ilości 3 jtk w 100 ml wody – informuje nas PSSE w Środzie Śląskiej.

- Dodatkowo na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Śląskiej umieszczono komunikat dotyczący jakości wody http://pssesrodaslaska.pis.gov.pl/?onas=93. Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskie w dniu 22.11.2016 r. pobierze ponownie próbki wody do badań mikrobiologicznych – czytamy w przesłanej oodpowiedzi.

W dniu dzisiejszym ponownie zostaną pobrane próbki wody. Jaki będzie wynik? Czy prace naprawcze przyniosły oczekiwany skutek i czy woda we Wrocisławicach, Bukówku i Pęczkowie nadaje się do spożycia?

O sprawie będziemy na bieżąco Państwa informować.

Iza Szczygieł, Fot. mpr