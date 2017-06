„KRUSNAL” - POWIATOWY KONKURS KRUS-u W CIECHOWIE

Bezpieczny „KRUSNAL” to konkurs, którego etap regionalny 8 listopada br. przeprowadzili wspólnie: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Środzie Śląskiej i Nadleśnictwo Miękinia.

- Celem konkursu jest jak zawsze kształtowanie świadomości i postaw dzieci poprzez promowanie pozytywnych zachowań w określonych warunkach. Dzięki gościnności i uprzejmości pani dyrektor Grażyny Waczyńskiej konkurs przeprowadzono w Zespole Szkół w Ciechowie - mówi Dariusz Lasz ze średzkiej placówki KRUS.

Do zmagań przystąpiło 41 uczniów klas IV – VI z 6 szkół podstawowych powiatu średzkiego spośród, których wyłoniono 10 lauretów. Zwycięzcy, oprócz nagród, uzyskali kwalifikację do startu w etapie wojewódzkim, który odbędzie się 09.12.2016r w Oddziale Regionalnym KRUS we Wrocławiu.

WYNIKI KONKURSU

Zespół Szkół w Lutyni:

Maria Gajewska

Julia Biernacka

Róża Zagajewska

Jan Dytko

Szkoła Podstawowa w Kostomłotach:

Anna Krzyżak

Jakub Styciuk

Julia Janiec

Maja Rostkowska

Zespół Szkół w Rakoszycach:

Wiktoria Berg

Szkoła Podstawowa w Udaninie:

Hanna Chahura

- Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody, które oprócz organizatorów ufundowały samorządy - podkreśla D. Lasz.

Inicjatywę wsparli:

Burmistrz Środy Śl. Adam Ruciński,

Prezes OSiR Jacek Błaszkiewicz,

Wójt Gminy Miękinia Jan Marian Grzegorczyn,

Wójt Gminy Udanin Teresa Olkiewicz,

Wójt Gminy Kostomłoty Stanisław Wicha.

Podziękowania:

Placówka Terenowa KRUS w Środzie Śląskiej serdecznie dziękuje Komendantowi Powiatowej PSP w Środzie Śląskiej Brygadierowi Markowi Wawrejko, który aktywnie włączył się w organizację naszego przedsięwzięcia, grupie strażaków z Komendy Powiatowej PSP, która przeprowadziła dla uczestników konkursu pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, współorganizatorowi Nadleśnictwu Miękinia, wymienionym sponsorom jak również opiekunom, nauczycielom i wszystkim osobom zaangażowanym w udział w przygotowaniu konkursu. Natomiast uczniom życzymy powodzenia na etapie wojewódzkim.

(rol.) Fot. KRUS PT Środa Śl.

Więcej zdjęć TUTAJ

Na prośbę KRUS PT w Środzie Śl. załączamy pismo Prezesa KRUS