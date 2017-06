PRZY ŚREDZKIM MUZEUM DZIAŁA RADA

Kilka razy do roku obraduje Rada Muzeum. W jej skład wchodzi dziesięć osób reprezentujących gminy powiatu średzkiego i średzkie muzeum.

Przy Muzeum Regionalnym w Środzie Śląskiej działa Rada Muzeum składająca się z dziesięciu osób. Rada ma na celu wspieranie dyrektora instytucji w jego działalności, a także podpowiadanie kierunków rozwoju.

W skład rady wchodzą przedstawiciele:

- Starostwa Powiatowego (Sebastian Burdzy - przwodniczący i Witold Rutkowski),

- gminy i miasta Środa Śląska (Elżbieta Czarnota i Justyna Dudek),

- gminy Udanin (Piotr Łabędzki),

- gminy Malczyce (Piotr Frankowski),

- gminy Kostomłoty (Stanisław Wicha),

- gminy Miękinia (Małgorzata Dyrda),

- Muzeum Ragionalnego w Środzie Śląskiej (Magda Bogucka, prof. Stanisław Rosik).

Pierwsze decyzje podjęte

Podczas pierwszych dwóch spotkań, jakie miały miejsce, rada podjęła istotną decyzję w sprawie posiadanego w inwentarzu średzkiego muzeum orzełka z korony otrzymanego w 1998 roku od Banku Zachodniego.

- Kilka miesięcy temu zgłosiło się do nas Muzeum Narodowe we Wrocławiu z prośbą o przekazanie orzełka z korony na własność wrocławskiego muzeum - informuje dr Grzegorz Borowski, dyrektor średzkiego muzeum. - Muzeum Narodowe chce scalić orzełka z koroną w celu prowadzenia dodatkowych badań fizykochemicznych składu złota w koronie. Rada muzeum wyraziła zgodę na wykreślenie orzełka z inwentarza naszego muzeum - dodaje dyrektor Borowski.

Kolejne plany na przyszłość

Już w grudniu Rada Muzeum spotka się ponownie. Najprawdopodobniej gościem obrad będzie prof. Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzuem Narodowego we Wrocławiu. Celem spotkania będzie omówienie dalszych planów wystawienniczych wrocławskiego muzeum względem Skarbu Średzkiego.

- Dodatkowo będzie to doskonała okazja, aby rada muzeum poznała dyrektora muzuem, który jest właścicielem największego średzkiego skarbu - wyjaśnia Grzegorz Borowski.

Uwaga rady muzeum skupiona jest również na znajdujących się w depozycie w naszym muzeum insygniów cechowych. Jak opowiada dr Borowski, przed wybuchem II wojny światowej insygnia były własnością muzeum w Środzie Śląskiej, jednak w trakcie wojny zostały wywiezione do Muzeum Narodowego we Wrocławiu, a następnie wpisane w poczet inwentarza tamtejszej instytucji.

- To kuriozum, by coś, co należało do Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej, po drugiej wojnie światowej stało się własnością wroclawskiego muzeum. A u nas znajdowało się na zasadzie depozytu - dodaje.

Jak mówi dyrektor Borowski, być może w przyszłości rada podejmie stosowne kroki, by insygnia cechowe zostały przekazane do naszego muzuem. Czy jednak tak się stanie? Czas pokaże.