WE WTOREK KOLEJNY PROTEST MIESZKAŃCÓW

Jak zapowiadają członkowie Stowarzyszenia Ekologiczna Wieś, we wtorek, 29 listopada zorganizowany będzie drugi już protest przeciwko lokalizacji zakładu serwisowania i remontu silników lotniczych na terenie gminy Środa Śląska.

To już drugi protest zorganizowany przeciwko planowanej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej inwestycji. Poprzedni protest odbył się na przejściu dla pieszych przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej.

- Celem wydarzenia jest kontynuacja protestu przeciwko lokalizacji zakładu serwisowania i remontu silników lotniczych ze względu na rażące naruszenie norm ochrony środowiska naturalnego i narażenie mieszkańców gminy Środa Śląska oraz powiatu średzkiego na zwiększenie ryzyka występowania zanieczyszczeń przemysłowych w powietrzu i glebie – czytamy w oświadczeniu Stowarzyszenia Ekologiczna Wieś.

Zawiadomienie o planowanym zgromadzeniu na drodze 94 zostało przez stowarzyszenie przesłane do tutejszego UM.

- Wniosek w tej sprawie wpłynął do nas kilka dni temu, podjęliśmy więc działania zgodne z ustawą Prawo o zgromadzeniach, czyli zawiadomiliśmy odpowiednie służby oraz wydajemy identyfikator dla organizatora. Szanujemy to, że mieszkańcy chcą w taki sposób wyrazić swoje poglądy i z naszej strony zadbamy o to, by protest przebiegał zgodnie z prawem - mówi Marta Wilczyńska, asystent burmistrza.

Pikieta we wtorek, 29 listopada

Protest zaplanowano na wtorek, 29 listopada w godzinach od 14.30 do 15.30. Z zapytaniem o celowość protestu i wybór godziny, zwracamy się do Zenona Grudkowskiego, przewodniczącego zgromadzenia i skarbnika Stowarzyszenia Ekologiczna Wieś.

- Godzina, jaką wybraliśmy nie jest przypadkowa. Chodziło nam o frekwencję. Po ostatniej pikiecie, zwróciło się do nas wielu mieszkańców z wnioskiem o ustalenie takiej godziny ze względu na to, że wielu z nich w godzinach wcześniejszych pracuje – wyjaśnia Zenon Grudkowski.

Jak podkreśla, poprzez pikietę stowarzyszenie chce sprawę szkodliwej inwestycji, jak i sam protest nagłośnić.

- Chcemy, aby prawdziwa i rzetelna informacja dotarła do mieszkańców. Nasze stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem o przystąpienie jako strona do prowadzonego postępowania administracyjnego – informuje skarbnik stowarzyszenia.

W chwili obecnej stowarzyszenie oczekuje na odpowiedź w tej sprawie. W piątek przedstawiciele Stowarzyszenie Ekologiczna Wieś wezmą udział w wyjeździe studyjnym zorganizowanym do zakładu serwisowania silników lotniczych w Niemczech.

