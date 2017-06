HONOROWI DAWCY KRWI OBCHODZILI SWOJE ŚWIĘTO

W Środzie Śląskiej od wielu lat działa Klub HDK „Kropelka Życia”, której prezesem jest nieprzerwanie Jan Gozdecki. W piątek członkowie klubu obchodzili uroczyście swoje święto.

Z okazji „Dnia Honorowego Krwiodawcy” w piątek, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Środzie Ślaskiej odbyła się uroczysta akademia. Podczas spotkania w gronie członków klubu, a także zaproszonych gości: min. burmistrza Środy Śląskiej Adama Rucińskiego, wójta gminy Udanin Teresy Olkiewicz, wójta gminy Kostomłoty Stanisława Wichy, sołtysa Środy Śląskiej Bartka Hamkało, a także prezesa PCK w Środzie Ślaskiej Wiesława Kudryńskiego i kierownika PCK Marioli Szczepan, Jan Gozdecki przedstawił sprawozdanie z tegorocznej działalności klubu.

12 poborów krwi

W ciągu roku odbyło się dwanaście poborów krwi, w tym jeden dzięki uprzejmości Teresy Olkiewicz, wójta gminy Udanin, zorganizowano w urzędzie gminy.

- W poborze wzięło wówczas udział 26 osób. Łącznie krwiodawcy w Udaninie oddali 12 litrów krwi – mówił podczas wystąpienia Jan Gozdecki. - W trakcie roku, dzięki uprzejmości burmistrza Środy Śląskiej, uczestniczyliśmy w kilku wyjazdach integracyjnych - dodaje.

Podczas tegorocznej działalności Klubu HDK „Kropelka Życia” m.in. zbierał czekolady, a następnie przekazywał je dzieciom z okazji Dnia Dziecka, świąt, czy Mikołaja.

Odznaczenia i medal okolicznościowy

Podczas akademii odznaczeni zostali krwiodawcy: Wioletta Borkowska, Tomasz Broszczak, Alicja Drab-Hołodniuk, Pior Duplaga, Marta Gałązka, Katarzyna Leginowicz, a także Jarosław Podgórski i Marcin Szczygłowski.

Akademia była też doskonałą okazją do uhonorowania przez zarząd PCK Jana Gozdeckiego za jego długoletnią działalność.

- W imieniu PCK chciałbym Wam podziękować za to, co robicie, za wkład w ratowanie życia ludzkiego. Oddajecie cząstkę siebie, by czyjeś życie mogło zostać uratowane – mówił do krwiodawców prezes PCK w Środzie Ślaskiej, Wiesław Kaudryński. - To bardzo wzniosły cel. Za tą działalność i zaangażowanie zarząd PCK uhonorował Jana Gozdeckiego medalem okolicznościowym - dodał prezes PCK.

Zarząd klubu HDK „Kropelka Życia” dziękuje

Na zakończenie uroczystości, prezes klubu wyraził również swoje głębokie podziękowanie za wsparcie i pomoc między innymi: burmistrzowi Środy Śląskiej i kierownikowi wydziału organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, staroście średzkiemu, sołtysowi Środy Śląskiej, prezesowi PCK w Środzie Śląskiej, kierownikowi PCK Marioli Szczepan, Arkadiuszowi Gubale, Krzysztofowi Perydze, a także Jackowi Leginowiczowi, Elżbiecie Bajor, Sebastianowi Zachary, państwu Dzierbickim, Grzegorzowi Stępniakowi i Jerzemu Szostakowi.

Krwiodawcom i prezesowi klubu serdecznie gratulujemy.

Iza Szczygieł, Fot. isz

