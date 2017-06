MIESZKAŃCY BUKÓWKA, WROCISŁAWIC ORAZ PĘCZKOWA!

Uprzejmie informujemy, że 25.11.2016 r. Średzka Woda Spółka z o. o. w Środzie Śląskiej przystępuje do prac mających na celu dostawę wody z zasobów spółki.

W związku z prowadzonymi pracami przez okres do siedmiu dni mogą pojawić się przerwy w dostawie wody oraz pogorszenie jej jakości. W związku z tym zapewniamy nieodpłatny pobór wody z hydrantu w miejscowości Bukówek (hydrant przy wjeździe do Bukówka, od strony Ciechowa po prawej stronie drogi).

Na hydrancie zamontowany będzie zawór czerpalny. Woda pobierana z hydrantu spełnia wymogi wody do celów bytowych i nadaje się do picia. Natomiast woda podawana przez sieć należącą do Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” jest dopuszczona do użytkowania warunkowo i nadaje się do spożycia po przegotowaniu.

Po wykonaniu dezynfekcji sieci wodociągowej, woda zostanie ponownie zbadana przez Stacje Sanitarno Epidemiologiczną. O spełnieniu przez wodę parametrów wody przeznaczonej do spożycia poinformujemy niezwłocznie.

Rozliczenia za dostarczoną wodę do końca 2016 r. prowadzić będzie, jak dotychczas, Spółdzielnia Mieszkaniowa.

O przejęciu rozliczania za dostarczaną wodę przez Spółkę poinformujemy w późniejszym terminie.

Średzka Woda Spółka z o. o.