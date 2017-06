NA POWIATOWEJ SESJI - SKĄD ZMIANY W RADZIE?

Na wczorajszej sesji rady powiatu doszło do istotnych zmian w prezydium rady (o czym już informowaliśmy). Z funkcji przewodniczącego odwołano Witolda Rutkowskiego, a jego miejsce zajął dotychczasowy wiceprzewodniczący Daniel Padewski.

Wniosek o odwołanie przewodniczącego rady złożyła grupa radnych na październikowej sesji. Zgodnie z przepisami wniosek ten w formie uchwały trafił do porządku kolejnej sesji. Zanim obrady rozpoczęły się na dobre przewodniczący rady złożył oświadczenie aby wszyscy radni głosowali za jego odwołaniem, co pozwoli sprawnie przyjąć jeszcze w tym roku budżet na 2017 rok. Następnie starosta powiatu złożył wniosek o zmianę porządku obrad i dodanie do niego uchwały w sprawie wyboru nowego przewodniczącego. Wobec tego radni opozycyjni złożyli wniosek o przerwanie posiedzenia, który jednak nie przeszedł. Dalsza cześć odbyła się według znanego schematu.

Starosta powiatu przedstawił sprawozdania z wykonania uchwał rady powiatu oraz działalności zarządu w okresie między. Radni nie mieli do nich żadnych pytań. Prośby o wyjaśnienia pojawiły się odnośnie informacji na temat działalności Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Środzie Śląskiej oraz funkcjonowania Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa.

Kolejnym punktem była informacja na temat oświadczeń majątkowych składanych na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym. Starosta i przewodniczący rady, jako osoby zobowiązane do ich weryfikacji, nie stwierdzili w nich nieprawidłowości. Nikt spoza rady nie zabrał głosu w punkcie „15 minut dla wyborców”.

Po przerwie rozpoczęło się głosowanie nad uchwałami. Dwie pierwsze: w sprawie ustalenia na rok 2017 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu oraz w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu na rok 2016 przyjęto szybko i bez dyskusji. Uchwała w sprawie odwołania musiała być podjęta w głosowaniu tajnym, konieczne było więc powołanie komisji skrutacyjnej. Za odwołaniem przewodniczącego rady opowiedziało się 16 radnych, jeden głos był nieważny. Na nowego przewodniczącego zgłoszono dwóch kandydatów: Małgorzatę Rachwalską oraz Daniela Padewskiego. Głosowanie również było tajne, a głosy rozłożyły się następująco: radna Rachwalska - 7, Padewski -10.

– Sześć lat miałem zaszczyt reprezentować nasz powiat i radnych. W tym czasie, w mojej ocenie, rada funkcjonowała przyzwoicie i wiele dobrego udało się zrobić. Dziękuję za współpracę, apeluje też aby nowy przewodniczący wziął pod uwagę, że interes mieszkańców i powiatu zawsze powinien stać nad interesem osobistym, partykularnym. Dalej też, lecz już jako radny, będę starał się jak najlepiej pracować na rzecz powiatu – mówił po głosowaniu Witold Rutkowski. Za sześcioletnią pracę i zaangażowanie podziękował mu radny Buba i starosta Burdzy. Nowy przewodniczący podziękował za zaufanie i zapewnił, że będzie starał się reprezentować nasz samorząd jak najbardziej godnie.

W „interpelacjach i zapytaniach radnych” pojawił się temat stanu obiektów mostowych i wniosek o uzupełnienie wcześniej otrzymanych informacji. Żaden radny nie zabrał głosu w punkcie „wnioski i oświadczenia. W „sprawach różnych” nowo wybrany przewodniczący złożył zebranym świąteczne życzenia i zaprosił na kolejną sesję, która odbędzie się 30 grudnia.

(rfp) Fot. Powiat Średzki