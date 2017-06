SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W związku z rozpoczęciem nowego okresu aplikowania o środki z Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 , Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości i Współpracy z NGO



zaprasza organizacje pozarządowe na bezpłatne szkolenie z zakresu pisania ofert zgodnie z nowymi zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań obowiązującym od 3 września 2016 r.

Zajęcia odbędą się 5 grudnia 2016 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej (Plac Wolności 1, I piętro). Szkolenie będzie prowadzone przez pracowników Wydziału RPO Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej

Zgłoszenia uczestnictwa będą przyjmowane do dnia 5 grudnia 2016 r. do godz. 14.00 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr tel. 71 3960766 ; 71 3960771.

