WTARGNĄŁ NA JEZDNIĘ. POTRĄCIŁ GO SAMOCHÓD

Jak się okazuje mężczyzna, który został potrącony w Środzie Śląskiej na wysokości ulicy Legnickiej, był pod wpływem alkoholu. W tej chwili prowadzone jest postępowanie w tej sprawie.

Kilka dni temu otrzymaliśmy od jednej z naszych czytelniczek maila z informacją o potraceniu pieszego w Środzie Śląskiej. Z zapytaniem w tej sprawie zwróciliśmy się do KPP w Środzie Śląskiej.

- O godzinie 19:11 operator WCPR powiadomił o potrąceniu pieszego na jednej z ulic Środy Śl. Na miejscu policjanci potwierdzili zgłoszenie. Ustalili, że 67-letni mężczyzna przechodził przez jezdnię w miejscu niedozwolonym – informuje st. asp. Marta Stefanowska. - Wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało mężczyznę do szpitala we Wrocławiu z urazem nogi. Jak wyjaśnił policjantom, myślał, że zdąży przejść – dodaje policjantka.

Podczas czynności od mężczyzny wyczuwalna była woń alkoholu. Przeprowadzone badanie potwierdziło, że był pijany, miał ponad promil alkoholu w organizmie. Obecnie prowadzone jest postępowanie w tej sprawie.

Prośba o interwencję

Poza informacją o potrąceniu, nasza czytelniczka poprosiła również o interwencję:

- Piszecie Państwo o wypadkach na A4, a chyba większy priorytet mają sprawy pokazujące gdzie są problemy w naszym mieście. Bo to że przez centrum miasta kierowcy jeżdżą za szybko to widać. Pytanie dlaczego nikt nic z tym nie robi. Czy trzeba czekać na tragedię by otworzyły się komuś oczy. Postawienie oznakowania z ograniczeniem prędkości do 30 km/h, to chyba nie problem. Większy to kwestia egzekwowania jego przestrzegania – czytamy w mailu.

Również i w tej kwestii zwróciliśmy się z zapytaniem do KPP w Środzie Śląskiej. Oczekujemy na odpowiedź.

(isz), Fot. isz