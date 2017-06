W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ODKRYTO CZASZKĘ I KOŚCI LUDZKIE

Podczas prac ziemnych prowadzonych na ulicy Kościuszki w Środzie Śląskiej natrafiono na pozostałości po najprawdopodobniej miejscu pochówku. W wykopie znaleziono kości i czaszkę.

W miejscu, w którym prowadzone są obecnie prace związane z zagospodarowaniem dziedzińca przy ulicy Kościuszki w Środzie Śląskiej, w czasach średniowiecznych zlokalizowany był klasztor franciszkański, który w XVIII wieku został przekształcony w kompleks budynków. Na terenie, na którym w tej chwili trwają prace znajdował się cmentarz. Co zdają się potwierdzać informacje napływające w latach poprzednich, kiedy podczas wcześniejszych prac inwestycyjnych na tym terenie, natrafiano na pozostałości po grobach. Jednak dopiero to odkrycie sprzed tygodnia, jako pierwsze zostanie udokumentowane archeologicznie.

- Znalezione kości, jak i czaszka, zostaną skierowane do analizy antropologicznej. W ten sposób poznamy płeć i wiek pochowanej osoby – mówi dr Grzegorz Borowski.

Ze sposobu ułożenia głowy i sposobu pochówku, a także głębokiego zlokalizowania, domniemywać można, że najprawdopodobniej jest to odkrycie sięgające czasów średniowiecza.

- Jeśli przyjrzeć się stronom świata, zauważymy, że pochówek był zrobiony na linii wschód - zachód, głowa zaś ułożona została na wschód. Taki sposób jest charakterystyczny dla średniowiecza – informuje dr Grzegorz Borowski.

Jednak jak podkreśla dyrektor, dopiero dalsze prace i odsłonięcie poszczególnych warstw ziemi, pozwali na dokładniejsze określenie, czy mamy tu do czynienia z wykopaliskiem średniowiecznym, czy też nowożytnym, czy były to luźno ułożone kości, czy też mamy do czynienia z grobem.

Interwencja policji i prokuratury

Informację o wykopalisku prezes firmy wykonującej prace ziemne, przekazał do średzkiej policji. O sprawie został powiadomiony prokurator, który pojawił się na miejscu wykopu. Decyzją nakazu prokuratorskiego wykopane kości zostaną przekazane przez badaczy do prokuratury w celu wykonania badań antropologicznych mających na celu ustalenie, czy kości mają więcej niż 25 lat.

Jakie będą wyniki badań prokuratora, co odsłonią kolejne warstwy ziemi? Na bieżąco będziemy Państwa informować.

(isz), Fot. isz

część czaszki

