MIESZKAŃCY KIERUJĄ SPRAWĘ DO PROKURATURY

Mieszkańcy Wrocisławic, Bukówka i Pęczkowa nadal w pozycji patowej. Po przeprowadzanych pracach mających na celu przyłączenie trzech miejscowości do zasobów wodnych spółki Średzka Woda, sprawa utknęła w miejscu. Mieszkańcy jednej z wiosek kierują sprawę do prokuratury.

Od 13 listopada, kiedy pojawił się pierwszy komunikat sanepidu dotyczący skażenia bakteriologicznego w wodociągu Wrocisławice zarządzanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową Na Skarpie w Ciechowie, mieszkańcy miejscowości korzystają z wody chlorowanej. 22 listopada sanepid ponownie pobrał próbki wody do badania. Na stronie PSSE pojawił się wówczas komunikat, z którego wynikało, że pomimo prowadzonych czynności naprawczych, woda w punkcie uzdatniania we Wrocisławicach jest nadal skażona.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Sląskiej informuje, że wyniki badań mikrobiologicznych próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego z wodociągu Wrocisławice (Spółdzielnia Mieszkaniowa ,Na skarpie, Ciechów ul. Średzka 28) w stacji uzdatniania wody we Wrocisławicach i sieci wodociągu Wrocisławice (punkt poboru Bukówek) stwierdzono:

- na stacji uzdatniania wody we Wrocisławicach - liczba bakterii grupy coli w ilości 7 jtk w 100 ml wody,

- na sieci nie stwierdzono przekroczenia norm sanitarnych w wodzie przeznaczonej do spożycia – przeczytaliśmy w przesłanej wówczas informacji.

Przyłączenie do spółki Średzka Woda i radość mieszkańców

Tuż po opublikowaniu na stronie PSSE komunikatu, Średzka Woda za naszym pośrednictwem skierowała do mieszkańców trzech wiosek, korzystających z wody z wodociągu Wrocławice komunikat.

- Uprzejmie informujemy, że 25.11.2016 r. Średzka Woda Spółka z o. o. w Środzie Śląskiej przystępuje do prac mających na celu dostawę wody z zasobów spółki. Uprzejmie informujemy, że 25.11.2016 r. Średzka Woda Spółka z o. o. w Środzie Śląskiej przystępuje do prac mających na celu dostawę wody z zasobów spółki – czytamy. - W związku z prowadzonymi pracami przez okres do siedmiu dni mogą pojawić się przerwy w dostawie wody oraz pogorszenie jej jakości. W związku z tym zapewniamy nieodpłatny pobór wody z hydrantu w miejscowości Bukówek (hydrant przy wjeździe do Bukówka, od strony Ciechowa po prawej stronie drogi). Na hydrancie zamontowany będzie zawór czerpalny. Woda pobierana z hydrantu spełnia wymogi wody do celów bytowych i nadaje się do picia. Natomiast woda podawana przez sieć należącą do Spółdzielni Mieszkaniowej Na Skarpie jest dopuszczona do użytkowania warunkowo i nadaje się do spożycia po przegotowaniu – informowała spółka Średzka Woda.

Informacja o planowanych przyłączeniach mieszkańców do spółki Średzka Woda spotkała się z pozytywnym odzewem mieszkańców wszystkich trzech wiosek, którzy nie kryli radości z podjętej w ich sprawie decyzji.

- Trwają zaawansowane prace przyłączeniowe i na dniach będziemy mogli już korzystać z zasobów wodnych średzkiej spółki. Jesteśmy bardzo zadowoleni z takiego obrotu spraw. Gdyby nie pozytywna decyzja o przyłączeniu, gdyby nasze starania okazały się nieskuteczne, zmuszeni bylibyśmy do złożenia do prokuratory zawiadomienia o celowym i świadomym truciu mieszkańców przez spółdzielnię Na skarpie. Nareszcie jesteśmy spokojni o dostawę wody – mówił w rozmowie z nami Piotr Seredyński, sołtys Bukówka.

- Mieszkańcy bardzo się cieszą. Co prawda pojawiają się głosy, że będą wyższe opłaty za wodę, ale są zadowoleni – mówił podczas rozmowy sołtys Wrocisławic. - Nareszcie woda nie będzie skażona i na pewno będzie lepszej jakości - dodaje mieszkanka wioski.

Nieoczekiwany obrót spraw

Przez kilka dni trwały intensywne prace przyłączeniowe. Zgodnie z planem mieszkańcy mogliby cieszyć się przyłączeniem już za kilka dni. Jednak jak się okazało, radość mieszkańców była za wczesna. Decyzją zarządu spółdzielni mieszkańcy trzech wiosek nadal będą korzystać z zasobów spółdzielni, a pracownikom spółki Średzka Woda uniemożliwiono dokończenie prac przyłączeniowych. Za naszym pośrednictwem spółka skierowała do mieszkańców komunikat.

- Informujemy, że w związku ze zmianą stanowiska Spółdzielni Mieszkaniowej Na Skarpie i uniemożliwieniu przez władze Spółdzielni dostawy wody przez Spółkę Średzka Woda do miejscowości Bukówek, Wrocisławice oraz Pęczków, przerwano prace na sieci. Dostawcą wody pozostaje, jak dotychczas Spółdzielnia Mieszkaniowa Na Skarpie w Ciechowie. - czytamy w oświadczeniu spółki.

- Mieszkańcy są zbulwersowani. Byliśmy pewni, że sprawa jest już pewna i będziemy już korzystać z zasobów Średzkiej Wody. Ciekawe co zrobi zarząd spółdzielni, kiedy złożymy zawiadomienie do prokuratury o celowym i świadomym truciu mieszkańców przez Spółdzielnię Na Skarpie - mówi Piotr Seredyński, sołtys Bukówka.

Jak zapowiada sołtys, na dniach sprawa znieczyszczonej wody trafi do średzkiej prokuratury. Być może dzięki takiej inicjatywie, decyzja o przyłączeniu Bukówka do zasobów wodnych Średzkiej Wody w końcu zakończy się pomyślnie dla mieszkańców.

Czym była podyktowana decyzja zarządu spółdzielni? Na jakim etapie są prowadzone przez spółdzielnię czynności naprawcze? Czy woda ze stacji uzdatniania we Wrocisławicach nadal zawiera siedem jednostek bakterii coli? Niestety pomimo wielu prób kontaktu z prezesem spółdzielni, Ryszardem Ożogiem, nasze pytania nadal pozostają bez odpowiedzi.

O sprawie będziemy Państwa na bieżąco informować.

(isz), Fot. M. Szczygieł